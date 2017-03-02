В РК почти 140 человек сидят с пожизненным сроком, и один находится в «камере смертника»

Европейским Союзом запущен новый проект «Поддержка судебной реформы в Казахстане: повышение потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию, сообщает Zakon.kz.

В проекте участвуют Верховный суд РК, Комиссия по правам человека при Президенте РК, Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента, Уполномоченный по правам человека и Комитет уголовно-исполнительной системы МВД.

По мнению посла, главы Представительства Европейского Союза в Казахстане Траяна Лауренцю Христеа, организации гражданского общества являются важными партнерами для лиц, принимающих решения в стране, поскольку в плане развития они лучше знают потребности населения.

- Продвигая независимую судебную систему и повышение социального развития и инклюзивного роста с сохранением окружающей среды, ЕС поддерживает новый проект, имеющий отношение к эффективному осуществлению политики правосудия в работе с уязвимыми группами населения, в том числе с уязвимыми осужденными, несовершеннолетними и женщинами-осужденными в системе уголовного правосудия, начиная с обеспечения правовой помощи и заканчивая обеспечением доступа к правосудию, - отметил посол.

Проект предназначен поддержать Казахстан в проведении новых судебных реформ в соответствии с международными стандартами, укрепить сотрудничество судебных органов и представителей гражданского общества в обеспечении прав и интересов уязвимых категорий осужденных. Проект финансируется Европейским союзом с общим бюджетом в 296 026 евро.

Последние 17 лет Международной тюремной реформой (PRI) в Центральной Азии совместно с государственными органами и гражданским обществом проведен ряд реформ тюремной системы и многие из них успешно реализованы. На сегодняшний день в Казахстане в местах ограничения и лишения свободы отбывают наказание 36 343 человека, из них 2762 женщины, 1630 иностранцев, 700 человек пожилого возраста и около 80 несовершеннолетних. Примерно 140 лиц приговорены к пожизненному лишению свободы и 1 лицо находится в «камере смертника».

Региональный директор PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов считает, что малое количество уязвимых осужденных не дает права государству не обращать на них внимания и не создавать необходимых условий содержания в местах лишения свободы.

Для участия в диалоге между судебными органами, представителями организаций гражданского общества и государственных органов в Астану на региональную встречу были приглашены эксперты проекта из Великобритании и Польши. Ожидается, что проект будет способствовать повышению осведомленности о ключевых вопросах правосудия для уязвимых групп и укреплению потенциала организаций гражданского общества с целью улучшения доступа к правосудию для уязвимых заключенных.

Вчера, во время работы сессии, представитель Хельсинкского Фонда по правам человека Ярослав Копчук отметил, что «существуют лица, которых ввиду каких-либо особенностей не принимает общество, например, представители меньшинств, мигранты. Оставаясь вне системы, они вынуждены совершать противозаконные поступки. Возникает вопрос, если таких людей не принимает общество, если некому о них позаботиться, кто должен это делать? Ответ: государство, которое гарантирует обеспечение прав и свобод каждому. Данная обязанность государства не должна быть просто прописана в документах, она должна выражаться в конкретных действиях и поступках...».

Что касается озвученных на встрече идей в отношении роли и полномочий судов, г-н Копчук выразился: «Была высказана мысль, что судья, вынесший решение в отношении одного лица, должен проводить постоянный контроль над надлежащим исполнением наказания, в том числе решать вопросы, связанные с УДО. В то же время, было озвучено, что последующий надзор должен исполняться специальными независимыми комиссиями. Я же считаю, что нужно найти золотую середину между данными идеями. Да, желательно, чтобы последующий надзор производился судом, но не тем судьей, который вынес решение». По его мнению, отдавать такие полномочия независимой комиссии нецелесообразно, «это все равно, что лечить СПИД препаратами от туберкулеза».

Эксперт Ескали Саламатов убежден, что именно коллективное содержание является основной причиной проблем в системе, в частности, касаемо динамики заражения ВИЧ/СПИД.

- Если мы хотим, чтобы проводимые реформы были успешны, если мы желаем избавиться от тюремной суб-культуры, нам, как в ряде европейских государств, необходимы тюрьмы с камерным содержанием, - сказал Саламатов.

Вопрос ограничения доступа к правосудию самих осужденных подняла адвокат Асель Токаева: «Свидание в СИЗО города Астаны для адвокатов происходит на втором этаже здания, где находится колокольня. Туда ведет лестница, расположенная под углом 70 градусов, по которой очень сложно и даже опасно подниматься, особенно лицам с ограниченными возможностями». На ее взгляд, для реализации прав и свобод уязвимых категорий осужденных необходимо закрепить на законодательном уровне оказание правовой помощи профессиональных защитников. Ко всему прочему, это будет способствовать выявлению фактов пыток и унижающего достоинство наказаний. Зачастую адвокаты по делам пыток сталкиваются с трудностями в доступе к своему подопечному, что говорит об ограничении доступа к правосудию самих осужденных, считает адвокат.