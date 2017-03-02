Новый McLaren получил складную приборную панель
2 марта 2017, 13:42
Новинка получит складную приборную панель (Folding Driver Display) с двумя экранами
Британский производитель спорткаров McLaren Automotive показал водительский интерфейс для моделей семейства Super Series нового, второго поколения. Первый представитель этой линейки, которым «Макларен» заменит нынешнее купе 650S, дебютирует 7 марта на автосалоне в Женеве.
Новинка получит складную приборную панель (Folding Driver Display) с двумя экранами: полноформатным (Full Display Mode), который будет использоваться по умолчанию, и узким (Slim Display Mode) с минимумом информации, необходимой для езды по треку. Предусмотрено как автоматическое, так и ручное переключение между этими режимами. На центральной консоли разместится восьмидюймовый тачскрин новой многозадачной информационно-развлекательной системы.
Новое спорткупе сменит 3,8-литровую 650-сильную твин-турбовосьмерку на 4,0-литровый агрегат мощностью около 720 л.с. До 200 км/ч суперкар будет разгоняться за 7,8 секунды и сможет полностью остановиться после этого за 4,6 секунды.
Текст: Александр Орехов
Фото: McLaren
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846892-259afb4d01cd534864b5a7921764874c
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...