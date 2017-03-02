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Новый McLaren получил складную приборную панель

2 марта 2017, 13:42

Новинка получит складную приборную панель (Folding Driver Display) с двумя экранами


Британский производитель спорткаров McLaren Automotive показал водительский интерфейс для моделей семейства Super Series нового, второго поколения. Первый представитель этой линейки, которым «Макларен» заменит нынешнее купе 650S, дебютирует 7 марта на автосалоне в Женеве.

Новинка получит складную приборную панель (Folding Driver Display) с двумя экранами: полноформатным (Full Display Mode), который будет использоваться по умолчанию, и узким (Slim Display Mode) с минимумом информации, необходимой для езды по треку. Предусмотрено как автоматическое, так и ручное переключение между этими режимами. На центральной консоли разместится восьмидюймовый тачскрин новой многозадачной информационно-развлекательной системы.

Новое спорткупе сменит 3,8-литровую 650-сильную твин-турбовосьмерку на 4,0-литровый агрегат мощностью около 720 л.с. До 200 км/ч суперкар будет разгоняться за 7,8 секунды и сможет полностью остановиться после этого за 4,6 секунды.


Текст: Александр Орехов
Фото: McLaren

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