Новый McLaren получил складную приборную панель

Британский производитель спорткаров McLaren Automotive показал водительский интерфейс для моделей семейства Super Series нового, второго поколения. Первый представитель этой линейки, которым «Макларен» заменит нынешнее купе 650S, дебютирует 7 марта на автосалоне в Женеве.





Новинка получит складную приборную панель (Folding Driver Display) с двумя экранами: полноформатным (Full Display Mode), который будет использоваться по умолчанию, и узким (Slim Display Mode) с минимумом информации, необходимой для езды по треку. Предусмотрено как автоматическое, так и ручное переключение между этими режимами. На центральной консоли разместится восьмидюймовый тачскрин новой многозадачной информационно-развлекательной системы.





Новое спорткупе сменит 3,8-литровую 650-сильную твин-турбовосьмерку на 4,0-литровый агрегат мощностью около 720 л.с. До 200 км/ч суперкар будет разгоняться за 7,8 секунды и сможет полностью остановиться после этого за 4,6 секунды.







