 
Преимущественно облачно: слабый снег
-8°

Астана

Преимущественно облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 21%

Влажность: 92%

Давление: 742 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 4.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

316.20

2 марта 

Курс НБРК

313.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.50

Продажа

316.20

АСТАНА

Покупка

315.50

Продажа

315.80

Подробнее
333.50

2 марта 

Курс НБРК

330.67

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

334.00

Подробнее
Новости за сегодня

Бозумбаев: дорогой бензин лучше его отсутствия

 

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев считает, что «заморозка» цен на бензин в Казахстане обойдется автолюбителям дороже его нынешней стоимости.

«Мы, конечно, можем опять зафиксировать цены на заправках, но к чему это приведет? Оптовики не смогут привезти сюда (российский бензин), они в минус себе его возить не будут, начнется 30-процентный дефицит на заправочных станциях. Мы с вами это проходили, мои предшественники перед вами сидели: да, сейчас бензин несколько дороже, но он есть, и это гораздо лучше, чем когда он дешевле, но его нет. Дефицит означает плохое качество, начинают искусственно повышать октановое число присадками, моторы летят. Поэтому ситуация в зависимости от цены на рынке России будет сохраняться, пока мы не модернизируем три НПЗ», — сказал Бозумбаев на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что в настоящее время Казахстан на 70% обеспечивает внутренний рынок по самому ходовому виду бензина - АИ-92 — самостоятельно, еще 30% завозится из России. Изменение оптовых цен на российский бензин марки АИ-92, по данным казахстанского Минэнерго, составило с 320 долларов за тонну в январе 2016 года до 515 долларов за тонну в феврале 2017 года.

Министр заметил, что повлиять на оптовые цены в России Казахстан не может, поэтому привязка к российским ценам будет существовать до окончания модернизации трех заводов, после чего Казахстан будет обеспечивать себя топливом на 100%.

Модернизация Шымкентского НПЗ, по его словам, будет завершена в первом полугодии 2018 года, во второй половине текущего года будет завершена модернизация Павлодарского и Атырауского НПЗ.

 

2 марта 2017, 13:47
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код