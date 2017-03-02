Проблемы в области травматологии и ортопедии подняла депутат Сената

Депутат Сената Бырганым Айтимова обратилась с депутатским запросом к премьер-министру Б.Сагинтаеву, в котором подняла ряд вопросов, касающихся работы в сфере травматологии и ортопедии, сообщает Zakon.kz.

Так, она сообщила, что Комитетом по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента в феврале текущего года проведены встречи в АО «Национальный центр нейрохирургии» и РГП на праве хозяйственного управления «Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии», во время которых и были подняты многие проблемы. В частности, вопрос отсутствия в тарифах возмещения амортизации.

«В соответствии с законом «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» на основные средства и нематериальные активы на организации здравоохранения ежегодно начисляется амортизация. При этом, согласно методик формирования тарифов и планирования затрат на медицинские услуги, в тариф не включены расходы по амортизации. Таким образом, в целях возмещения затрат на оказание медицинских услуг требуется внедрение механизма возмещения амортизации основных средств», - сказала Б.Айтимова.

Она также попросила освободить от уплаты членских взносов организации здравоохранения в НПП «Атамекен», «в силу того, что указанные затраты неизбежно приведут к удорожанию услуг и скажутся на социальном самочувствии наших граждан».

«Законом «О национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» установлено, что субъекты предпринимательства обязаны оплачивать обязательные членские взносы в Национальную палату предпринимателей «Атамекен». Так, протокольным решением съезда Национальной палаты предпринимателей утверждены размеры обязательных членских взносов, в том числе в отношении организаций здравоохранения со 100% участием государства, - сказала сенатор. - Данная проблема усугубляется тем, что в предверии введения принципов корпоративного управления в организациях здравоохранения предполагается реорганизация последних в государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, таким образом, организации здравоохранения без исключения вынуждены будут отчислять обязательные членские взносы».

Она отметила, что ранее данный вопрос уже поднимался на парламентских слушаниях 24 февраля, где со стороны руководства НПП «Атамекен» высказано понимание в необходимости освобождения таких организаций от уплаты обязательных членских взносов.

Депутат также затронула вопрос обеспечения жильем работников здравоохранения. Она пояснила, что согласно закона «О жилищных отношениях», жилье из жилфонда предоставляются в пользование работникам бюджетных организаций. При этом, к бюджетным организациям отнесены лишь государственные учреждения и казенные предприятия, а работники государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и акционерных обществ в области здравоохранения со 100% участием государства лишены возможности встать на учет нуждающихся в жилье в местном исполнительном органе.

«Для решения жилищного вопроса обозначенной категории работников здравоохранения, просим проработать возможность их участия в существующих государственных жилищных программах. Более того, в связи с предполагаемой, как отмечено выше, реорганизацией государственных организаций здравоохранения проблема приобретет массовой характер», - отметила Б.Айтимова.

Отдельно она остановилась проблемах Института травматологии и ортопедии и в целом травматолого- ортопедической службы.

Несмотря на республиканский статус, институт располагается в приспособленном корпусе 1971 года и позднее пристроенных к нему корпусах, поэтому на сегодня по факту получился медицинский комплекс с неудобными переходами и полным отсутствием соответствующей логистики.

«С учетом изложенного, настоятельно просим рассмотреть возможность строительства нового типового лечебного и реабилитационного корпуса Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии на имеющейся территории организации, - сказала сенатор. - Кроме того, имеется острая необходимость в строительстве мини-завода по производству изделий медицинского назначения и инструментов для травматологии и ортопедии, что решило бы не только импортозамещение в этой отрасли, но и значительно их удешевило».

Кроме того, на собственной производственной базе НИИТО можно продолжить создание и внедрение инновационных разработок в области травматологии и ортопедии. Его строительство, возможно было бы осуществить за счет финансирования как из средств республиканского бюджета, так и на государственно-частной основе.

«На данный момент в стране остаются достаточно высокими показатели травматизма и смертности от транспортных несчастных случаев. Одной из причин данных показателей, наряду с низкой культурой вождения, является большая удаленность населенных объектов на дорогах страны имеющих травматологические пункты. В связи с чем, возникла необходимость в создании межрайонных травматологических отделений в центральных районных больницах и трассовых медико-спасательных пунктов вдоль основных республиканских автомагистралей», - указала депутат.

Она также отметила, что в настоящее время отсутствует профильная докторантура по медицине и назрела необходимость создания профильной медицинской докторантуры, «что станет стимулированием молодых специалистов для дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования врачей и продвижения национальной медицинской науки».

Вместе с тем депутат посетовала на недостаточный уровень профилактики травматизма, в том числе дорожно-транспортного, с учетом недостаточной работы в рамках межведомственного взаимодействия со стороны структур, отвечающих в регионах за безопасность дорожного движения (дорожно-патрульная служба, дорожные службы, службы спасения). По ее мнению, недостаточно отработана система оповещения и взаимодействия между службой спасения и скорой медицинской помощи, остается недостаточным покрытие санитарного автотранспорта системой GPS-навигации и радио-связи, устаревший парк санитарного автотранспорта и соответственно его оснащения.