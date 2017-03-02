В Мангистау житель нашел генератор со знаком радиационной опасности

В ДЧС Мангистау рассказали, что найденный предмет не представляет опасности для людей.

Спасатели не зафиксировали повышение радиационного фона на территории, где найден предмет. Ведется расследование. Об этом рассказал Ерлан Мурзахметов, начальник отдела ликвидации ЧС департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области.





Мужчина рассказал, что обнаружил генератор с изображенным знаком радиации у Актауского машиностроительного завода во время велосипедной прогулки.





Кирилл Осин, руководитель неправительственной организации «Эко Мангистау», выехал на указанное место для замера уровня радиации.

- Счётчик Гейгера показал, что никаких радиационных излучений контейнер не выдаёт, но следует вызвать специалистов департамента по чрезвычайным ситуациям для обстоятельной проверки, - сказал Кирилл Осин.





В ДЧС Мангистау рассказали, что найденный предмет не представляет опасности для людей.

- На место выехала оперативная группа. Обнаружен генератор рентгеновских лучей. Он служит своеобразным аккумулятором. Для чего именно, еще не разобрались, на данный момент ведётся расследование. Вызвали лаборанта из департамента по защите прав потребителей для замера радиации. Радиационное излучение не обнаружено. Для здоровья человека контейнер не опасен. Генератор находится у нас. Собираемся отправить официальное письмо в акимат Актау с целью узнать, чей это генератор, и как он туда попал. Пока никаких версий нет. По итогам расследования уже будем точно знать, - рассказал Ерлан Мурзахметов.

В случае обнаружения подозрительных предметов ДЧС Мангистау советует жителям области обращаться по номеру 102.





Фото: lada.kz



