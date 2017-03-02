Соблюдая права человека

Данил Утюпин

Сегодня моральная репутация компании имеет важное значение для ее успешного функционирования в современной глобализирующейся экономике. Одним из основных условий для завоевания доброй репутации является соблюдение компанией прав человека. Об этом нам рассказывает зам. директора Центра исследования правовой политики (LPRC) Татьяна ЗИНОВИЧ.

- Татьяна Сергеевна, почему соблюдение прав человека в бизнесе необходимо выделять в отдельную проблему?

- По мере интеграции экономики Казахстана в глобальные экономические процессы в страну увеличивается поток не только инвестиций, новых технологий и возможностей, но и стандартов в отношении поведения всех участников рынка. В современном международном праве появилась новая норма, которая устанавливает корпоративную ответственность за соблюдение прав человека. Она рассматривается как всеобщая норма ожидаемого поведения любого бизнеса в независимости от места осуществления деятельности. Казахстан, выдвинув амбициозные цели войти в тридцатку конкурентоспособных стран, тем самым должен быть готов внедрять международные нормы и лучшие мировые практики в сфере государственного управления. Аналогично, казахстанские компании, расширяющие свои международные связи и планы, должны быть хорошо информированы о новых подходах и требованиях к бизнесу.

- Насколько остро стоит проблема нарушения прав человека в коммерческой деятельности в Казахстане? Имеются ли примеры таких нарушений?

- Из-за советского прошлого в Казахстане многие, относящиеся к труду, права человека имеют крепкую традицию. Но, несмотря на развитие законодательства и правоприменительной практики, в сфере трудового права и охраны здоровья продолжают происходить случаи, которые приводят к существенному вреду здоровью и жизни рабочих. В СМИ постоянно публикуется информация о нарушениях трудового законодательства. Так, в Северо-Казахстанской области с января по ноябрь 2016 года произошло 60 несчастных случаев на производстве, при которых пострадали 66 человек. По информации руководителя сектора информационно-аналитического обеспечения государственной инспекции труда Северо-Казахстанской области Мейрамбека Ахметова, в этих происшествиях погибли восемь человек, 17 пострадавших получили вред здоровью тяжелой степени, 12 средней степени тяжести, 29 легкой. И это данные только по одной области.

Фиксировались нарушения и экологических прав граждан. В ходе внеплановой проверки деятельности в ТОО «Казахойл Актобе» были выявлены факты сверхнормативных выбросов от сжигания газа на наземных факельных установках при капитальном ремонте и освоении скважин после бурения. Всего сожжено 420,3 тыс. кубометров газа сверх установленных лимитов. С компании было взыскано почти 445,2 млн тенге.

Можно приводить огромное количество примеров, ведь бизнес во всех странах, не только в Казахстане, влияет на трудовые права, право на жизнь, право на достаточный жизненный уровень, экологические права, право на здоровье, право на жилище, право на неприкосновенность частной жизни, свободу передвижения, права коренных народов, право на собственность и так далее.

- Какие международные правовые нормы регулируют тему соблюдения прав человека бизнесом?

- Важным шагом стало единогласное одобрение в 2011 году Советом ООН по правам человека Руководящих принципов ООН для бизнеса по правам человека. Все остальные глобальные документы были приведены в соответствие с этими принципами, в том числе Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий, Руководство ИСО 26000 по социальной ответственности, Стандарты деятельности Международной финансовой Корпорации (группа Всемирного банка) и Рекомендации Совета ОЭСР об общих подходах к официально поддерживаемым экспортным кредитам и природоохранной и социальной комплексной экспертизе. В настоящее время эти документы определяют глобальный стандарт ожидаемого поведения в отношении бизнеса в независимости от того, где они осуществляют свою деятельность. Бизнес должен стремиться соблюдать права человека, то есть не допускать нарушений прав человека и устранять негативные последствия в случае их возникновения.

- Как соотносятся между собой соблюдение прав человека и корпоративная социальная ответственность?

- Понятие «корпоративная социальная ответственность» стало распространяться в западных странах с 50-х годов прошлого века. Бизнес стал рассматриваться как участник общественных отношений, чья ответственность распространяется за пределами корпоративных финансовых показателей и включает обязательства осуществлять свою деятельность в согласии с ценностями и интересами общества. Но если раньше оно ограничивалось отдельными мероприятиями в сфере благотворительности, то современное понятие КСО, принятое международными организациями, подразумевает процесс интеграции социальных, экологических, этических вопросов, включая права человека и потребителей, в бизнес-операции и основную стратегию в тесном сотрудничестве с заинтересованными сторонами.

- Разве недостаточно того, что бизнес соблюдает законодательство?

- Действительно, должное соблюдение национального законодательства поможет бизнесу избежать прямого негативного воздействия на права человека, так как государство интегрировало защиту прав в свои законы. Например, соблюдение нормативов по безопасности и охране труда позволит избежать нарушения права на жизнь, права на безопасную рабочую среду и права на здоровье. Тем не менее потенциально бизнес может иметь негативное воздействие на права человека, даже если его деятельность находится в соответствии с национальными законами. Во-первых, иногда закон может гарантировать только минимальный уровень защиты, который не полностью соответствует международному праву; во-вторых, негативное влияние может проявляться не в прямых действиях бизнеса, а через поведение поставщиков, клиентов или других деловых партнеров. Наличие политики корпоративной ответственности по соблюдению прав человека имеет существенные преимущества, которые напрямую связаны с финансовыми показателями компаний.

В первую очередь это защита репутации. В современных международных рынках имидж компании и качество человеческого капитала имеет больше ценности, чем основной капитал, оборудование, имущество и другое. Сегодня наблюдается прямая связь между репутацией компании и стоимостью ее акций, что делает фирмы очень уязвимыми к скандалам и обвинениям в правонарушениях. Во-вторых, это получение конкурентного преимущества, учитывая широкое внимание, которое в настоящее время уделяется этическим, социальным и экологическим вопросам. Например, в Великобритании так называемый рынок этического потребления составляет по оценкам экспертов GBP 20 млрд фунтов в год.

В-третьих, привлечение более качественных кадров. Ответственное ведение бизнеса, в том числе прозрачность и политика в области прав человека, являются убедительными доказательствами для действующих и потенциальных сотрудников, чтобы выбрать именно эту компанию, а не их конкурентов.

Кроме того, это позволяет снизить бремя расходов, ведь соблюдение прав человека в хозяйственной деятельности поможет снизить вероятность дорогостоящих судебных разбирательств.

Также ответственное ведение бизнеса, в частности, политика по правам человека, позволяет фирмам соответствовать новым инвестиционным условиям, установленным международными финансовыми институтами.