В ВКО родственники убитого школьника отсудили два миллиона тенге у матери подозреваемой

Подозреваемая в деле об убийстве 14-летнего мальчика избежала какого-либо наказания, так как не достигла возраста уголовной ответственности.

Единственная подозреваемая в деле об убийстве 14-летнего Медета Маратова избежала какого-либо наказания, так как не достигла возраста уголовной ответственности. Мать убитого мальчика обратилась в гражданский суд с иском о возмещении морального вреда, сообщает YK-news.kz





Напомним, 20 апреля 2016 года 14-летний житель поселка Прапорщиково Медет Маратов не вернулся домой из школы. Родители подростка обратились в полицию, а поисковые группы немедленно отправились прочесывать окрестности поселка. На следующий день в подвале заброшенной котельной на окраине Прапорщиково нашли труп подростка . Подавленные горем близкие Медета тогда рассказали, что на теле мальчика было множество ножевых ранений, голова раздроблена. Вскоре полицейские задержали предполагаемую убийцу — 13-летнюю одноклассницу Медета, которую он отправился провожать после школы. В ДВД ВКО сообщили, что девочка полностью признала свою вину.





Следствие в отношении несовершеннолетней проводилось в закрытом режиме. Когда дело зашло в суд, то тут же было прекращено, так как подозреваемая не достигла 14-летнего возраста на момент совершения преступления. Тогда же стражи правопорядка ходатайствовали перед судом о направлении девочки в спецшколу на юг Казахстана сроком на два года. Однако служители Фемиды посчитали, что в этом нет никакой необходимости и отказали в предложении правоохранителей.





Решение суда повергло в шок близких Медета Маратова. Собравшись с силами мать повторно обратилась в суд, однако на этот раз ей удалось лишь отсудить компенсацию за моральный вред.





«Смерть близкого родственника является невосполнимой утратой. Если какому-либо лицу были причинены нравственные страдания вследствие смерти близкого родственника, он вправе требовать возмещения морального вреда, — значится в пресс-релизе Глубоковского районного суда. — Ранее было установлено, что несовершеннолетняя дочь ответчика совершила убийство сына истца. Решением суда с ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 000 000 тенге, а также судебные расходы».





Решение суда вступило в законную силу.



