Генпрокуратура подвела итоги проверки по защите бизнеса в Карагандинской области

Исходя из поручения Главы государства, изложенного в Стратегии «Казахстан -2050», об увеличении к 2030 году доли малого и среднего бизнеса в экономике, Генеральной прокуратурой принимаются меры по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Острые вопросы в сфере предпринимательства не раз обсуждались и находили решение на заседаниях коллегии, межведомственных совещаниях и форумах, проведенных по инициативе надзорного ведомства.

Очередное мероприятие состоялось 10 февраля т.г. Выездное заседание коллегии Генпрокуратуры прошло в г. Караганде под председательством Генпрокурора Жакипа Асанова, где озвучены результаты реализации Дорожной карты по исполнению рекомендаций Форума «Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства», прошедшего 14 июня 2016 года и пути решения наиболее чувствительных для бизнеса проблемных вопросов.

На заседании озвучены недостатки работы уполномоченных органов, отдельной критике подверглась деятельность прокуратуры Карагандинской области.

Для подведения окончательных результатов проверки бригада Генпрокуратуры продолжила работу в шахтерской столице.

Итоги проверки 28 февраля т.г. подвел заместитель Генпрокурора Марат Ахметжанов. Заместитель главы ведомства отметил заметное улучшение ситуации в вопросах привлечения к уголовной ответственности субъектов бизнеса в регионе.

В частности, почти в 4 раза снизилось число досудебных расследований в отношении предпринимателей. Если за первые 2 месяца 2016 года в ЕРДР было зарегистрировано 139уголовных дел, то за этот год - 37.

Значительно сократилось число дел, прекращенных по не реабилитирующим основаниям (если в 2016 году прекращено 164 дела, то в т.г. - всего 12).

В 9 раз сократилось число налоговых проверок в отношении предпринимателей в рамках УПК (за 2 месяца 2016 года - 90, за тот же период т.г. - 10).

Искоренена практика приостановления операций по счетам, ограничения в распоряжении имуществом, ареста имущества в рамках расследования уголовных дел.

По результатам проверки за допущенные нарушения прав предпринимателей к дисциплинарной ответственности привлечены 24 сотрудникаСлужбы экономических расследований ДГД области. Из них7-освобождены от должности, 2-е уволились сами.

Начато досудебное расследование в отношении следователя СЭР по ч. 2 ст.361 УК за незаконное вовлечение в орбиту уголовного преследования и содержание в ИВС предпринимателя Долгомыслова. Дело расследует Антикоррупционная служба.

За волокиту и нарушения при оказании госуслуг бизнесу наказано 12 должностных лиц, в т.ч. 2 руководителя (начальники отдела сельского хозяйства Абайского района и отдела Управления госдоходов г. Приозерска).

Начата работа по выдаче участков предпринимателям взамен ранее предоставленных и не вошедших в план детальной планировки. На сегодня участки получили 6 бизнесменов из 70.

За допущенные нарушения при предоставлении земли руководитель Отдела земельных отношений г.Караганды привлечен к административной ответственности, а двое сотрудников этого же отдела наказаны в дисциплинарном порядке.

Пресечены факты незаконного снятия предпринимателей с учета по НДС.4 сотрудника ДГД, допустивших эти нарушения, в т.ч. руководитель Управления госдоходов по Октябрьскому району, привлечены к дисциплинарной ответственности.

За незаконное проведение проверки системы теплоснабжения ИП Кравченко без вынесения акта о её назначении аким Казыбекбийского района привлечена к административной ответственности по ст.173 КоАП с наложением штрафа на сумму 150 тыс. тенге.

В целях кардинального улучшения и расширения бизнес-среды прокуратурой области во взаимодействии с Региональной платой предпринимателей реализуется Дорожная карта, которая содержит 7 конкретных направлений.

Эффективность проведенной работы доказывает состоятельность практики выездов в регионы для оценки состояния дел в сфере защиты бизнеса.