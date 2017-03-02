Акима Астаны инициировал добровольный субботник-акцию «Весенняя Астана»

«Мы призываем граждан убрать только собственную территорию, поэтому я думаю, что граждане отнесутся к этому с пониманием» - Нурлан Солтанбеков.

Акимат Астаны призывает жителей столицы и представителей МСБ помочь коммунальным службам с уборкой снега и почистить собственные территории. По данным местных властей, большое количество снега еще осталось на территориях индивидуальных жилых строений и внутриквартальных проездах, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«С 13 октября 2016 года по март 2017 года выпало большое количество осадков в виде снега. В целом, выпало примерно 130 мм осадков, при норме в 108 мм. Только в декабре прошлого года выпало 48,8 мм осадков, при норме в 22 мм, что уже в 2 раза больше, - привел статистические данные заместитель руководителя управления коммунального хозяйства Астаны Нурлан Солтанбеков. - Этот показатель привел к тому, что коммунальные службы города при поддержке подрядных организаций работали в усиленном режиме по санитарной очистке города. Так, по состоянию на 2 марта текущего года, объем вывезенного снега составил 4, 4 млн. кубометров. Однако, еще осталось огромное количество снега, который необходимо вывезти».





По словам Солтанбекова, ожидаемый объем вывоза снега с городской территории до конца зимнего периода составит примерно 5,5 млн. кубометров, что превысит объем выведенного снега почти в 2 раза. За аналогичный период в прошлую зиму из города было вывезено порядка 2,9 млн. кубометров снега.





Основываясь на этом, акимат Астаны выступает с инициативой проведения акции «Весенняя Астана», чтобы город смог выйти из своего привычного весеннего состояния «серого» города и стать краше в преддверии весенних праздников. Особое внимание акимат призывает уделить уборке дворов одиноко проживающих ветеранов, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, матерей-одиночек.





« Мероприятие по вывозу планируется будет проходить в течении 2х дней (4-5 марта). Начало в 9:00, завершение в 20:00. В ночное время работу будут производить в штатном режиме, с учетом вывезенного снега с территории хозяйствующих субъектов, - рассказал Солтанбеков. – В каждом районе города определены наиболее уязвимые квадраты с которых будет производится вывоз снега. Это жилые массивы Коктал-1, Коктал-2, Ондирис, Ильинка, Укрек, Чубары, р-н Агрогородка».





В целом, на данную акцию планируется привлечь 189 единиц погрузочной техники и 721 единицу самосвалов на вывоз.





«Мы призываем граждан убрать только собственную территорию, поэтому я думаю, что граждане отнесутся к этому с пониманием» - добавил заместитель руководителя управления коммунального хозяйства Астаны.





«Мы не перекладываем вывоз снега на плечи жильцов, просто призываем проявить свою гражданскую инициативу в этот день, - продолжил мысль своего коллеги заместитель акима района Сарыарка Ришат Турдыбеков. - КСК имеет свою зону очистки, это 5 метров от линии дома. Эту часть если они будут складывать в одну кучу, уберут снег, а люди отгонят свои машины со дворов, нам этого достаточно. Дальше мы сами централизовано будем вывозить» - подытожил он.





Акция будет проходить 4-5 марта, коммунальные службы будут проводить работы по вывозу снега – 4,5 и 8 марта.





Татьяна Ковалева, Астана