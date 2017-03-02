Vanda Electrics назвал себя «экспертом в области электрической мобильности»
2 марта 2017, 14:25
Новых технических подробностей начинающий производитель электромобилей не раскрыл.
Сингапурская фирма Vanda Electrics опубликовала свежую подборку тизерных изображений своего электрического гиперкара Dendrobium. Также на сайте Dendrobium Motors разместили короткое видео, позволяющее рассмотреть отдельные детали машины, в том числе – заглянуть в салон.
Новых технических подробностей начинающий производитель электромобилей не раскрыл. Известно, что Dendrobium разработан при участии британской инжиниринговой компании Williams Advanced Engineering, которая поделилась с Vanda Electrics своими технологиями из «Формулы-1». Двухместный автомобиль построен с применением композитных материалов, салон отделан карбоном и кожей. Силовая установка включает более одного электромотора. Название «Дендробиум» модели дали из-за дверей, автоматически распахивающихся вверх подобно одноименному цветку из рода орхидей.
Vanda Electrics называет себя «экспертом в области электрической мобильности». При этом на сегодняшний день в ее арсенале имеются только грузовичок с запасом хода в 100 км и максимальной скоростью в 40 км/ч и электроскутер, батареи которого хватает на 60 км. Мировая премьера Dendrobium состоится через несоклько дней на автосалоне в Женеве, причем это будет не товарная модель, а концепт, но близкий к будущей серийной версии.
Текст: Александр Орехов
Фото: Dendrobium Motors
Via cartimes
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