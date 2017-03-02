Vanda Electrics назвал себя «экспертом в области электрической мобильности»

Сингапурская фирма Vanda Electrics опубликовала свежую подборку тизерных изображений своего электрического гиперкара Dendrobium. Также на сайте Dendrobium Motors разместили короткое видео, позволяющее рассмотреть отдельные детали машины, в том числе – заглянуть в салон.





Новых технических подробностей начинающий производитель электромобилей не раскрыл. Известно, что Dendrobium разработан при участии британской инжиниринговой компании Williams Advanced Engineering, которая поделилась с Vanda Electrics своими технологиями из «Формулы-1». Двухместный автомобиль построен с применением композитных материалов, салон отделан карбоном и кожей. Силовая установка включает более одного электромотора. Название «Дендробиум» модели дали из-за дверей, автоматически распахивающихся вверх подобно одноименному цветку из рода орхидей.





Vanda Electrics называет себя «экспертом в области электрической мобильности». При этом на сегодняшний день в ее арсенале имеются только грузовичок с запасом хода в 100 км и максимальной скоростью в 40 км/ч и электроскутер, батареи которого хватает на 60 км. Мировая премьера Dendrobium состоится через несоклько дней на автосалоне в Женеве, причем это будет не товарная модель, а концепт, но близкий к будущей серийной версии.



