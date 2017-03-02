Путин наградил орденом Почета Касым-Жомарта Токаева

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду РФ главе Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана , пишет , пишет РИА Новости





Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.





"За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича — председателя сената парламента Республики Казахстан", — говорится в документе.





Этим же указом президент РФ наградил орденом Дружбы первого секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова.





Также орденом Дружбы Путин наградил мэра города Любляны Словении Зорана Янковича и министра труда Словении Аню Копач-Мрак за "заслуги в укреплении российско-словенского сотрудничества, большой вклад в увековечение памяти российских и советских воинов, погибших на территории республики Словении в годы Первой и Второй мировых войн".





Кроме этого, Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров корпорации "Мицуи" Иидзиму Масами и почетного советника компании "Джей-Джи-Си" Сигэхису Ёсихиро "за большой вклад в реализацию совместных российско-японских экономических проектов и развитие сотрудничества в области культуры".