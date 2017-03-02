В Астане осужденному пытались передать боевые патроны от пистолета Макарова

В Астане военнослужащим Национальной гвардии при досмотре гражданки, прибывшей на свидание к осужденному, обнаружены и изъяты 17 боевых патронов от пистолета Макарова, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.





Первого марта в учреждении ЕЦ-166/10 контролёром по комнате длительного свидания воинской части 6636 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК сержантом Зауреш Бексариновой, при досмотре гражданки А., которая прибыла на свидание к осужденному мужу П., на дне сумки были обнаружены 17 боевых патронов калибра 9 мм для пистолета Макарова.





На место обнаружения немедленно была вызвана следственно-оперативная группа.





Осужденный П. отбывает наказание в указанном учреждении с начала текущего года за разбой, срок 9 лет по нескольким статьям, среди них и по ст. 287 за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Входил в состав организованной преступной группы.





В тот же день подобный случай произошел в учреждении ОВ-156/3, охраняемом 2 стрелковой ротой воинской части 6699 (г. Усть-Каменогрск) регионального командования «Шығыс» Нациоанальной гвардии РК.





Также при личном досмотре прибывшей на длительное свидание гражданки Ж. к осужденному брату военнослужащими воинской части 6699 начальником подразделения сержантом Бауыржаном Туржановым и контролером по комнате длительного свидания сержантом Индирой Байшиной в носке обнаружены денежные средства на сумму 12000 тенге, спрятанные ухищренным способом.





За бдительность и профессионализм военнослужащие представлены к поощрению вышестоящим командованием.



