В Астане осужденному пытались передать боевые патроны от пистолета Макарова
2 марта 2017, 14:31
По данному факту возбуждено уголовное дело. Для каких целей предназначались боеприпасы выяснит следствие.
В Астане военнослужащим Национальной гвардии при досмотре гражданки, прибывшей на свидание к осужденному, обнаружены и изъяты 17 боевых патронов от пистолета Макарова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.
Первого марта в учреждении ЕЦ-166/10 контролёром по комнате длительного свидания воинской части 6636 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии РК сержантом Зауреш Бексариновой, при досмотре гражданки А., которая прибыла на свидание к осужденному мужу П., на дне сумки были обнаружены 17 боевых патронов калибра 9 мм для пистолета Макарова.
На место обнаружения немедленно была вызвана следственно-оперативная группа.
Осужденный П. отбывает наказание в указанном учреждении с начала текущего года за разбой, срок 9 лет по нескольким статьям, среди них и по ст. 287 за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Входил в состав организованной преступной группы.
В тот же день подобный случай произошел в учреждении ОВ-156/3, охраняемом 2 стрелковой ротой воинской части 6699 (г. Усть-Каменогрск) регионального командования «Шығыс» Нациоанальной гвардии РК.
Также при личном досмотре прибывшей на длительное свидание гражданки Ж. к осужденному брату военнослужащими воинской части 6699 начальником подразделения сержантом Бауыржаном Туржановым и контролером по комнате длительного свидания сержантом Индирой Байшиной в носке обнаружены денежные средства на сумму 12000 тенге, спрятанные ухищренным способом.
За бдительность и профессионализм военнослужащие представлены к поощрению вышестоящим командованием.
Фото с сайта Guns.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846906-15cc51cedfe04b86b260fb133a468761
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...