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В Алматы частный судебный исполнитель пытался изъять авто должника за неуплату штрафа

2 марта 2017, 14:33

Заявитель подвергался к административному штрафу в размере 29 000 тенге за нарушение ПДД.


В Медеуском районе Алматы частный судебный исполнитель хотел изъять его автомашину за неуплату штрафа за нарушение ПДД. В ходе прокурорской проверки, доводы заявителя нашли свое подтверждение, сообщает пресс-служба райпрокуратуры.

Оказалось, что заявитель подвергался к административному штрафу в размере 29 000 тенге за нарушение ПДД, которое зафиксировано камерой видео фиксации.

Взыскание данного штрафа, административной полицией было возложено на частного судебного исполнителя, который на протяжении более 1 года не мог взыскать штраф. При этом, должник, узнав о наличии штрафа при оплате коммунальных услуг, самостоятельно погасил его.

Позже, должнику стало известно о наличии производства о принудительном взыскании с него штрафа.

Об уплате штрафа должник сообщил судебному исполнителю. В свою очередь, судебный исполнитель, прекратив взыскание, потребовал с должника оплату его деятельности.

Однако, судебный исполнитель убедившись в бесполезности мер по взысканию оплаты его деятельности, вынес незаконное постановление об изъятии автомашины должника, рыночная стоимость которой в несколько десятков раз превышает причитающуюся ему сумму.

Указанное постановление вынесено лишь для «устрашения» должника, ошибочно полагая, что данное постановление подвигнет последнего к оплате его деятельности, под страхом возможного изъятия автомашины.

По протесту прокурора, данное постановление отменено.

По данному факту прокуратурой района в Департамент юстиции внесено представление о приостановлении действия лицензии данного частного судебного исполнителя.

Приказом заместителя Министра юстиции от 27.01.2017г. действие лицензии ЧСИ К. приостановлено на 3 (три) месяца.

Фото: www.kam24.ru

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