Сведения по годовой отчетности, представляемой за 2016 год в срок не позднее 31 марта 2017 года

Форма Наименование Правила заполнения НПА Основания для представления Кем представляется Срок представления Форматно-логистический контроль Пример заполнения Шаблон формы в Excel

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110.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу Приложения 10 и 11 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587 Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса Декларация составляется недропользователями, осуществляющими деятельность в соответствии с контрактом на недропользование или контрактом о разделе продукции, в которых налоговый режим установлен согласно пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса. 31 марта 2017 года Приложение 6 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

130.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу Приложения 12 и 13 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587 Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса Декларация составляется некоммерческими организациями, соответствующими условиям пункта 1 статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса, за исключением акционерных обществ, учреждений и потребительских кооперативов, кроме кооперативов собственников квартир (помещений). 31 марта 2017 года Приложение 7 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586 Построчное заполнение декларации по КПН по форме 130.00 за 2016 год Шаблон по заполнению декларации формы 130.00 за 2016 год в формате Excel

150.00 Декларация по корпоративному подоходному налогу Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу Приложение 2 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324 Приложения 14 и 75 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587 Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса Декларация составляется недропользователями, за исключением: недропользователей, указанных в пункте 1 статьи 308-1 Налогового кодекса; недропользователей, исключительно осуществляющих разведку и (или) добычу общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей, а также строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей; сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 Налогового кодекса, которые подлежат отражению в форме 100.00. 31 марта 2017 года Приложение 8 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

220.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу Правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу Приложения 5 и 6 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324 Приложения 78 и 79 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587 Пункт 1 статьи 185 Налогового кодекса Декларация составляется физическими лицами-индивидуальными предпринимателями, осуществляющими исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке в соответствии со статьями 178, 179, 183, главой 21 Налогового кодекса и крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии со статьями 178, 179, 183 Налогового кодекса с учетом особенности, установленной статьей 451 Налогового кодекса, а также физическими лицами-нерезидентами в соответствии с разделом 7 Налогового кодекса. 31 марта 2017 года Приложение 11 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586 Построчное заполнение декларации по ИПН (форма 220.00) за 2016 год Шаблон по заполнению декларации формы 220.00 за 2016 год в формате Excel

230.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу Правила составления налоговой отчетности

(декларации) по индивидуальному подоходному налогу и имуществу Приложение 7 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324 Приложения 22 и 80 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587 Пункт 2 статьи 185 Налогового кодекса Декларация составляется в соответствии с пунктом 2 статьи 185 Налогового кодекса депутатами Парламента Республики Казахстан, судьями, а также физическими лицами, на которых возложена обязанность по подаче декларации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о выборах, о противодействии коррупции и Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года. 31 марта 2017 года Приложение 12 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

240.00 Декларация по индивидуальному подоходному налогу Правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу Приложения 24 и 25 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587 Пункт 1 статьи 185 Налогового кодекса Декларация составляется физическими лицами в соответствии с пунктом 6 статьи 67 Налогового кодекса, в том числе получившими имущественный и прочие доходы, а также физическими лицами, имеющими деньги на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 1 статьи 185 Налогового кодекса. 31 марта 2017 года Приложение 13 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586