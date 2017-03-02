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Новости за сегодня

Сведения по годовой отчетности, представляемой за 2016 год в срок не позднее 31 марта 2017 года

Уважаемые налогоплательщики!

Остается менее месяца до окончания срока представления годовых форм налоговой отчетности по итогам 2016 года.

Для удобства пользования и быстрого нахождения необходимой информации о представляемых формах отчетности предлагаем воспользоваться таблицей, в которой имеются все сведения о правилах заполнения форм, сроках представления, требованиях форматно-логистического контроля и примерах заполнения, в том числе в формате Eхcel.

Напоминаем, что в последние дни приема отчетности возрастает нагрузка на информационные системы, поэтому рекомендуем заблаговременно представить необходимые для сдачи формы отчетности.

Желаем успешной сдачи!

Форма

Наименование

Правила заполнения

НПА

Основания для представления

Кем представляется

Срок представления

Форматно-логистический контроль

Пример заполнения

Шаблон формы в Excel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100.00

Декларация по корпоративному подоходному налогу

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу

Приложение 1 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324

Приложения 1 и 74 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса

Декларация составляется юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключением:

государственных учреждений;

некоммерческих организаций, соответствующих условиям пункта 1 статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса;

недропользователей, заполняющих декларацию по формам 110.00 или 150.00, за исключением сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 Налогового кодекса.

31 марта 2017 года

Приложение 1 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

Построчное заполнение декларации по КПН по форме 100.00 за 2016 год

Шаблон по заполнению декларации формы 100.00 за 2016 год в формате Excel

110.00

Декларация по корпоративному подоходному налогу

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу

Приложения 10 и 11 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса

Декларация составляется недропользователями, осуществляющими деятельность в соответствии с контрактом на недропользование или контрактом о разделе продукции, в которых налоговый режим установлен согласно пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса.

31 марта 2017 года

Приложение 6 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

130.00

Декларация по корпоративному подоходному налогу

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу

Приложения 12 и 13 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса

Декларация составляется некоммерческими организациями, соответствующими условиям пункта 1 статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса, за исключением акционерных обществ, учреждений и потребительских кооперативов, кроме кооперативов собственников квартир (помещений).

31 марта 2017 года

Приложение 7 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

Построчное заполнение декларации по КПН по форме 130.00 за 2016 год

Шаблон по заполнению декларации формы 130.00 за 2016 год в формате Excel

150.00

Декларация по корпоративному подоходному налогу

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу

Приложение 2 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324

Приложения 14 и 75 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса

Декларация составляется недропользователями, за исключением:

недропользователей, указанных в пункте 1 статьи 308-1 Налогового кодекса;

недропользователей, исключительно осуществляющих разведку и (или) добычу общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей, а также строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей;

сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 Налогового кодекса, которые подлежат отражению в форме 100.00.

31 марта 2017 года

Приложение 8 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

220.00

Декларация по индивидуальному подоходному налогу

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу

Приложения 5 и 6 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324

Приложения 78 и 79 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 1 статьи 185 Налогового кодекса

Декларация составляется физическими лицами-индивидуальными предпринимателями, осуществляющими исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке в соответствии со статьями 178, 179, 183, главой 21 Налогового кодекса и крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии со статьями 178, 179, 183 Налогового кодекса с учетом особенности, установленной статьей 451 Налогового кодекса, а также физическими лицами-нерезидентами в соответствии с разделом 7 Налогового кодекса.

31 марта 2017 года

Приложение 11 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

Построчное заполнение декларации по ИПН (форма 220.00) за 2016 год

Шаблон по заполнению декларации формы 220.00 за 2016 год в формате Excel

230.00

Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу

Правила составления налоговой отчетности
(декларации) по индивидуальному подоходному налогу и имуществу

Приложение 7 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324

Приложения 22 и 80 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 2 статьи 185 Налогового кодекса

Декларация составляется в соответствии с пунктом 2 статьи 185 Налогового кодекса депутатами Парламента Республики Казахстан, судьями, а также физическими лицами, на которых возложена обязанность по подаче декларации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о выборах, о противодействии коррупции и Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года.

31 марта 2017 года

Приложение 12 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

240.00

Декларация по индивидуальному подоходному налогу

Правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу

Приложения 24 и 25 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Пункт 1 статьи 185 Налогового кодекса

Декларация составляется физическими лицами в соответствии с пунктом 6 статьи 67 Налогового кодекса, в том числе получившими имущественный и прочие доходы, а также физическими лицами, имеющими деньги на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 1 статьи 185 Налогового кодекса.

31 марта 2017 года

Приложение 13 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

700.00

Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество

Правила составления налоговой отчетности
(декларации) по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество

Приложение 15 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324

Приложения 87 и 88 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Статья 371, пункты 1, 1-1 статьи 393, пункт 4 статьи 402, статья 407 Налогового кодекса

Декларация составляется налогоплательщиками, указанными в статьях 365, 373, 394 Налогового кодекса, а также частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по объектам, указанным в статье 407 Налогового кодекса.

31 марта 2017 года

Приложение 25 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

Построчное заполнение декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество по форме 700.00 за 2016 год

Налоговые регистры по налогу на транспортные средства за 2016 годExcel)

Налоговые регистры по налогу на имущество за 2016 год (в Excel)

Налоговые регистры по налогу на имущество за 2017 годExcel)

920.00

Декларация для плательщиков единого земельного налога

Правила составления налоговой отчетности (декларации) для плательщиков единого земельного налога

Приложение 20 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324

Приложения 72 и 97 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587

Статья 447 Налогового кодекса

Декларация составляется налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств.

31 марта 2017 года

Приложение 35 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586

Построчное заполнение декларации для плательщиков единого земельного налога по форме 920.00 за 2016 год

Г. Шахворостова,

сертифицированный бухгалтер-практик (САР)


2 марта 2017, 12:00
Источник, интернет-ресурс: Шахворостова Г.П.

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