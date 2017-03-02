Сведения по годовой отчетности, представляемой за 2016 год в срок не позднее 31 марта 2017 года
Уважаемые налогоплательщики!
Остается менее месяца до окончания срока представления годовых форм налоговой отчетности по итогам 2016 года.
Для удобства пользования и быстрого нахождения необходимой информации о представляемых формах отчетности предлагаем воспользоваться таблицей, в которой имеются все сведения о правилах заполнения форм, сроках представления, требованиях форматно-логистического контроля и примерах заполнения, в том числе в формате Eхcel.
Напоминаем, что в последние дни приема отчетности возрастает нагрузка на информационные системы, поэтому рекомендуем заблаговременно представить необходимые для сдачи формы отчетности.
Желаем успешной сдачи!
|
Форма
|
Наименование
|
Правила заполнения
|
НПА
|
Основания для представления
|
Кем представляется
|
Срок представления
|
Форматно-логистический контроль
|
Пример заполнения
|
Шаблон формы в Excel
|
1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
Декларация по корпоративному подоходному налогу
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу
|
Приложение 1 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324
Приложения 1 и 74 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса
|
Декларация составляется юридическими лицами-резидентами, юридическими лицами-нерезидентами, осуществляющими деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение, за исключением:
государственных учреждений;
некоммерческих организаций, соответствующих условиям пункта 1 статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса;
недропользователей, заполняющих декларацию по формам 110.00 или 150.00, за исключением сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 Налогового кодекса.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 1 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
Построчное заполнение декларации по КПН по форме 100.00 за 2016 год
|
Шаблон по заполнению декларации формы 100.00 за 2016 год в формате Excel
|
Декларация по корпоративному подоходному налогу
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу
|
Приложения 10 и 11 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса
|
Декларация составляется недропользователями, осуществляющими деятельность в соответствии с контрактом на недропользование или контрактом о разделе продукции, в которых налоговый режим установлен согласно пункту 1 статьи 308-1 Налогового кодекса.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 6 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
|
|
Декларация по корпоративному подоходному налогу
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу
|
Приложения 12 и 13 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса
|
Декларация составляется некоммерческими организациями, соответствующими условиям пункта 1 статьи 134 Налогового кодекса, по доходам, указанным в пункте 2 статьи 134 Налогового кодекса, за исключением акционерных обществ, учреждений и потребительских кооперативов, кроме кооперативов собственников квартир (помещений).
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 7 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
Построчное заполнение декларации по КПН по форме 130.00 за 2016 год
|
Шаблон по заполнению декларации формы 130.00 за 2016 год в формате Excel
|
Декларация по корпоративному подоходному налогу
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по корпоративному подоходному налогу
|
Приложение 2 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324
Приложения 14 и 75 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 1 статьи 149 Налогового кодекса
|
Декларация составляется недропользователями, за исключением:
недропользователей, указанных в пункте 1 статьи 308-1 Налогового кодекса;
недропользователей, исключительно осуществляющих разведку и (или) добычу общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод, лечебных грязей, а также строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей;
сведений по деятельности, осуществляемой в рамках инвестиционного стратегического проекта, предусмотренной главой 17-2 Налогового кодекса, которые подлежат отражению в форме 100.00.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 8 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
|
|
Декларация по индивидуальному подоходному налогу
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу
|
Приложения 5 и 6 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324
Приложения 78 и 79 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 1 статьи 185 Налогового кодекса
|
Декларация составляется физическими лицами-индивидуальными предпринимателями, осуществляющими исчисление и уплату налогов в общеустановленном порядке в соответствии со статьями 178, 179, 183, главой 21 Налогового кодекса и крестьянскими или фермерскими хозяйствами, применяющими специальный налоговый режим для производителей сельскохозяйственной продукции, продукции аквакультуры (рыбоводства) и сельскохозяйственных кооперативов, в соответствии со статьями 178, 179, 183 Налогового кодекса с учетом особенности, установленной статьей 451 Налогового кодекса, а также физическими лицами-нерезидентами в соответствии с разделом 7 Налогового кодекса.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 11 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
Построчное заполнение декларации по ИПН (форма 220.00) за 2016 год
|
Шаблон по заполнению декларации формы 220.00 за 2016 год в формате Excel
|
Декларация по индивидуальному подоходному налогу и имуществу
|
Правила составления налоговой отчетности
|
Приложение 7 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324
Приложения 22 и 80 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 2 статьи 185 Налогового кодекса
|
Декларация составляется в соответствии с пунктом 2 статьи 185 Налогового кодекса депутатами Парламента Республики Казахстан, судьями, а также физическими лицами, на которых возложена обязанность по подаче декларации в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан о выборах, о противодействии коррупции и Уголовно-исполнительным кодексом Республики Казахстан от 5 июля 2014 года.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 12 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
|
|
Декларация по индивидуальному подоходному налогу
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) по индивидуальному подоходному налогу
|
Приложения 24 и 25 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Пункт 1 статьи 185 Налогового кодекса
|
Декларация составляется физическими лицами в соответствии с пунктом 6 статьи 67 Налогового кодекса, в том числе получившими имущественный и прочие доходы, а также физическими лицами, имеющими деньги на счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в соответствии с пунктом 1 статьи 185 Налогового кодекса.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 13 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
|
|
Декларация по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество
|
Правила составления налоговой отчетности
|
Приложение 15 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324
Приложения 87 и 88 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Статья 371, пункты 1, 1-1 статьи 393, пункт 4 статьи 402, статья 407 Налогового кодекса
|
Декларация составляется налогоплательщиками, указанными в статьях 365, 373, 394 Налогового кодекса, а также частными нотариусами, частными судебными исполнителями, адвокатами, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по объектам, указанным в статье 407 Налогового кодекса.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 25 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
Построчное заполнение декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество по форме 700.00 за 2016 год
|
Налоговые регистры по налогу на транспортные средства за 2016 год (в Excel)
Налоговые регистры по налогу на имущество за 2016 год (в Excel)
Налоговые регистры по налогу на имущество за 2017 год (в Excel)
|
Декларация для плательщиков единого земельного налога
|
Правила составления налоговой отчетности (декларации) для плательщиков единого земельного налога
|
Приложение 20 к приказу МФ РК от 21 июня 2016 года № 324
Приложения 72 и 97 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 587
|
Статья 447 Налогового кодекса
|
Декларация составляется налогоплательщиками, применяющими специальный налоговый режим для крестьянских или фермерских хозяйств.
|
31 марта 2017 года
|
Приложение 35 к приказу МФ РК от 25 декабря 2014 года № 586
|
Построчное заполнение декларации для плательщиков единого земельного налога по форме 920.00 за 2016 год
|
Г. Шахворостова,
сертифицированный бухгалтер-практик (САР)
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