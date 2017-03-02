Открыть кафедру циркового искусства предложил сенатор

Основное число работников столичного цирка имеют средне-специальное образование, так как в республике отсутствуют высшие учебные заведения.

Сенатор Владимир Редкокашин обратился с депутатским запросом к министру культуры и спорта А. Мухамедулы, в котором предложил открыть кафедру циркового искусства для подготовки артистов, сообщает Zakon.kz.





«Поводом моего депутатского запроса послужило обращение депутатов маслихата города Астаны. Они обеспокоены тем, что основное число работников столичного цирка имеют средне-специальное образование, так как в Республике Казахстан отсутствуют высшие учебные заведения по подготовке специалистов в области циркового искусства, и подготовка артистов цирка ведется только в рамках среднего профессионального образования», - сказал сенатор.





По его словам, развитие циркового искусства требует дальнейшего всестороннего развития научных исследований в данной области, подготовленных специалистов высшей категории, все это дают высшие учебные заведения.





«В этой связи, в целях улучшения профессиональной подготовки и формирования мастерства артистов цирка, прошу Вас Арыстанбек Мухамедиұлы, рассмотреть вопрос об открытии кафедры циркового искусства на базе Казахского Национального Университета Искусств», - заключил депутат.



