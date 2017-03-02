Японец заставил интернет-пользователей видеть красный там, где его нет
2 марта 2017, 14:48
Эффект достигается за счет цветопостоянства — особенности человеческого восприятия цвета.
Профессор психологии университета Ритсумейкан (Киото) Акиеси Китаока опубликовал в своем микроблоге фотографию клубники, которая кажется зрителю красной, но на самом деле никаких красных пикселей на снимке нет, пишет портал "Моя планета".
«Клубника кажется красноватой, хотя (соответствующих) пикселей здесь нет», — гласит подпись к фотографии на странице психолога.
На самом деле то, что мы принимаем на картинке за красный, является серым или серо-зеленым. Эффект достигается за счет цветопостоянства — особенности человеческого восприятия цвета, которая заключается в том, что воспринимаемый цвет объекта остается примерно одинаковым при изменении цвета или освещения.
В зависимости от освещения — например, солнечного света или света электрической лампы — предметы обретают разные цвета. Например, в сумерках банан или клубника могут оказаться серыми, но за счет компенсаторных механизмов мы будем по-прежнему видеть их желтым или красной соответственно.
Эффект довольно известный. Несмотря на это, картинка спровоцировала жаркие споры в Сети. Один из пользователей даже подобрал все присутствующие в клубнике с картинки цвета, чтобы показать, что красного среди них точно нет.
Китаока называет себя экспериментальным психологом, который изучает визуальные иллюзии, а также занимается созданием искусства иллюзий.
Фото: соцсети
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