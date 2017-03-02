Озвучены сроки принятия решения о строительстве газопровода в Астану
2 марта 2017, 14:49
Базумбаев считает, что ТЭО «разработано позитивно». В настоящее время оно передано на государственную экспертизу.
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев озвучил сроки принятия решения по строительству газопровода в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Что касается газификации Астаны. Компания «КазТрансГаз» разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) по строительству газопровода. Он должен присоединиться к газопроводу, который идет с запада страны на юг - в Кызылординскую область, потом газопровод стартует с юга в сторону Жезказгана, проходит через промышленно-развитую Карагандинскую область, далее в Астану, и последний этап - это Кокшетау», - пояснил министр журналистам после пресс-конференции в Правительстве.
Глава ведомства считает, что ТЭО «разработано позитивно». В настоящее время оно передано на государственную экспертизу.
«В течение месяца должны будут либо утвердить, либо вернуть на доработку. Через месяц мы точно скажем, возможен ли этот маршрут, эффективен ли он, сколько газ будет стоить, сколько тариф на транспортировку, потянут ли жители Астаны, если мы это будем сравнивать с угольным топливом. По сравнению с дизельным или сжиженным газом природный газ, наверное, точно будет эффективнее, но с углем, наверное, нет. Но это вопросы экологии. Вы видели, что за зиму у нас несколько раз была "завись" в воздухе», - резюмировал Бозумбаев.
Дамир Байманов
Фото с сайта inform.kz
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