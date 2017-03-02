Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Озвучены сроки принятия решения о строительстве газопровода в Астану

2 марта 2017, 14:49

Базумбаев считает, что ТЭО «разработано позитивно». В настоящее время оно передано на государственную экспертизу.


Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев озвучил сроки принятия решения по строительству газопровода в Астану, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается газификации Астаны. Компания «КазТрансГаз» разработала технико-экономическое обоснование (ТЭО) по строительству газопровода. Он должен присоединиться к газопроводу, который идет с запада страны на юг - в Кызылординскую область, потом газопровод стартует с юга в сторону Жезказгана, проходит через промышленно-развитую Карагандинскую область, далее в Астану, и последний этап - это Кокшетау», - пояснил министр журналистам после пресс-конференции в Правительстве.

Глава ведомства считает, что ТЭО «разработано позитивно». В настоящее время оно передано на государственную экспертизу.

«В течение месяца должны будут либо утвердить, либо вернуть на доработку. Через месяц мы точно скажем, возможен ли этот маршрут, эффективен ли он, сколько газ будет стоить, сколько тариф на транспортировку, потянут ли жители Астаны, если мы это будем сравнивать с угольным топливом. По сравнению с дизельным или сжиженным газом природный газ, наверное, точно будет эффективнее, но с углем, наверное, нет. Но это вопросы экологии. Вы видели, что за зиму у нас несколько раз была "завись" в воздухе», - резюмировал Бозумбаев.

Дамир Байманов
Фото с сайта inform.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...