Как избежать неприятностей тем, кто вступает в брак с иностранцами - советы

Советы позволят избежать многих неприятных моментов при разрешении возникших вопросов, связанных с нарушением Ваших прав, прав детей, рожденных в этом браке.

Министерство юстиции РК подготовило памятку для казахстанцев вступающих в брак с иностранцами. Представляем вам ее полный текст.





Граждане Казахстана, вступающие в брак с иностранцами, должны быть предупреждены и знать о возможных юридических и социальных последствиях заключения такого союза.





В первую очередь, перед заключением брака с иностранцами рекомендуем Вам ознакомиться с особенностями гражданского и семейного права страны, гражданином которой является ваш будущий супруг (супруга). Особое внимание следует обратить на права и обязанности супругов, в том числе в отношении совместных детей, а также правовые последствия расторжения таких браков.





Это позволит Вам избежать многих неприятных моментов, которые могут возникнуть в той или иной жизненной ситуации, быть готовыми к правильным действиям и поведению при разрешении возникших вопросов, связанных с нарушением Ваших прав, прав детей, рожденных в этом браке.





Законодательство некоторых государств признает действительными браки граждан своих государств с иностранными гражданами только тогда, когда лица, вступающие в брак, получили на это разрешение компетентного органа данного государства. Соответственно брак, зарегистрированный без данного соглашения может быть не признан на территории страны, гражданином которой является Ваш избранник, и естественно говорить о защите каких либо супружеских прав в дальнейшем будет гораздо труднее.





Брак с иностранцем гражданин Казахстана может заключить в любом отделе Регистрации актов гражданского состояния (РАГС) на территории Казахстана, в консульском учреждении Казахстана за границей. В этих случаях, после регистрации заключения брака Вы получите документ соответствующий требованиям законодательства Казахстана (проще говоря, казахстанского образца).





В случае заключения брака в уполномоченных органах иностранного государства Вами будет получен документ, который при использовании его на территории Казахстана должен быть апостилирован или легализован. Перерегистрировать такой брак на территории Казахстана нет необходимости достаточно, как указано ранее, что бы Ваш документ был апостилирован либо легализован.





Для регистрации брака с иностранцем необходимо предъявить документы, удостоверяющие личность вступающих в брак. Иностранец, лицо без гражданства, постоянно проживающие на территории другого государства, наряду с предъявлением документов, удостоверяющих личность, должен представить нотариально засвидетельствованный перевод их текста на казахском или русском языке. Верность перевода текста таких документов, может быть засвидетельствована в дипломатическом представительстве или консульском учреждении либо во внешнеполитическом ведомстве государства, гражданином которого является иностранец, или государства постоянного проживания лица без гражданства.





Кроме того, должны быть представлены документы, подтверждающие прекращение (отсутствие – справка о брачной правоспособности) зарегистрированного ранее брака (в случае, если граждане ранее состояли в браке).



