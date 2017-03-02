 
Преимущественно облачно: слабый снег
-5°

Астана

Преимущественно облачно: слабый снег

Вероятность осадков: 20%

Влажность: 84%

Давление: 742 мм рт. ст.

Ветер: западный, 5.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.10

2 марта 

Курс НБРК

313.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

315.90

Продажа

317.10

АСТАНА

Покупка

315.80

Продажа

316.20

Подробнее
333.50

2 марта 

Курс НБРК

330.67

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

334.00

Подробнее
Новости за сегодня

Путин наградил орденом Почета Касым-Жомарта Токаева

 

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду РФ главе Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана, пишет РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича — председателя сената парламента Республики Казахстан», — говорится в документе.

Этим же указом президент РФ наградил орденом Дружбы первого секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова.

Также орденом Дружбы Путин наградил мэра города Любляны Словении Зорана Янковича и министра труда Словении Аню Копач-Мрак за «заслуги в укреплении российско-словенского сотрудничества, большой вклад в увековечение памяти российских и советских воинов, погибших на территории республики Словении в годы Первой и Второй мировых войн».

Кроме этого, Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров корпорации «Мицуи» Иидзиму Масами и почетного советника компании «Джей-Джи-Си» Сигэхису Ёсихиро «за большой вклад в реализацию совместных российско-японских экономических проектов и развитие сотрудничества в области культуры».

 

2 марта 2017, 14:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «РИА Новости»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код