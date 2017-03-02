Путин наградил орденом Почета Касым-Жомарта Токаева

Президент России Владимир Путин присвоил государственную награду РФ главе Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана, пишет РИА Новости.

Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича — председателя сената парламента Республики Казахстан», — говорится в документе.

Этим же указом президент РФ наградил орденом Дружбы первого секретаря Совета безопасности Казахстана Марата Шайхутдинова.

Также орденом Дружбы Путин наградил мэра города Любляны Словении Зорана Янковича и министра труда Словении Аню Копач-Мрак за «заслуги в укреплении российско-словенского сотрудничества, большой вклад в увековечение памяти российских и советских воинов, погибших на территории республики Словении в годы Первой и Второй мировых войн».

Кроме этого, Путин наградил орденом Дружбы председателя совета директоров корпорации «Мицуи» Иидзиму Масами и почетного советника компании «Джей-Джи-Си» Сигэхису Ёсихиро «за большой вклад в реализацию совместных российско-японских экономических проектов и развитие сотрудничества в области культуры».