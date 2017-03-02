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В Москве обрушился строящийся тоннель

2 марта 2017, 15:11

Один человек погиб.


На Калужском шоссе в Новой Москве произошло обрушение строящегося тоннеля, пишет Лента.ру со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Обрушение произошло на площади порядка 40 квадратных метров в строящемся тоннеле на 23-м километре Калужского шоссе», — рассказал собеседник.

Источник уточнил, что разрушение произошло в зоне залива бетона — в этот момент там находились люди. Большинство выбралось самостоятельно, при перекличке обнаружилась пропажа одного рабочего.

На данный момент известно только об одном погибшем.

Фото: stroi.mos.ru

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