Послание Президента разъяснили в Министерстве обороны РК

Министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков провел расширенное совещание по разъяснению основных положений Послания Президента РК - Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает BNews.kz.

В совещании приняли участие руководство Министерства обороны и Генерального штаба, начальники структурных подразделений МО и ГШ ВС РК. В формате видеосвязи к участию были привлечены главнокомандующие видами Вооруженных Сил, командующие родами войск ВС РК, начальники департаментов по делам обороны.

«В своем очередном Послании Глава государства отметил основные достижения нашей страны за 25 лет Независимости и объявил о начале третьей модернизации, которая обеспечит Казахстану глобальную конкурентоспособность в мире. Президент страны выделил пять ее основных приоритетов, которые призваны обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых и устойчивое продвижение в число 30 передовых стран», - сказал глава оборонного ведомства.

С докладом по разъяснению основных положений Послания на совещании выступил заместитель начальника Генерального штаба ВС РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Мухамеджан Таласов.

В целях исполнения поручений Главы государства, обозначенных в новом Послании народу Казахстана, а также учитывая проводимые реформы в сфере обеспечения военной безопасности государства, Министр обороны определил ряд конкретных направлений. Они касаются важнейших вопросов строительства и развития Вооруженных Сил до 2020 года: перевооружения войск, развития цифровых технологий «Цифровая армия» в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан», военного образования и науки.

В настоящее время разъяснение положений Послания ведется во всех воинских частях и соединениях Вооруженных Сил в рамках государственно-правовой подготовки. На местах организовываются встречи военнослужащих и членов их семей с депутатами, представителями государственных и местных исполнительных органов.