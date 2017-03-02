В Кокшетау приехавшая к родственникам россиянка обокрала первого встречного

В Кокшетау полицейскими задержана гражданка Российской Федерации, подозреваемая в краже 60 000 тенге , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





Заявление о краже денег поступило в городское управление внутренних дел 1 марта. По словам 35- летнего потерпевшего, ночью молодая девушка из его портмоне украла 60 000 тенге, и скрылась. Пропажу мужчина обнаружил утром и незамедлительно обратился в полицию.





Как установили оперативники, потерпевший и подозреваемая познакомились на железнодорожном вокзале Кокшетау 28 февраля, между ними завязался разговор, а позже, девушка согласилась продолжить знакомство в квартире. После распития спиртного мужчина уснул, а подозреваемая, воспользовавшись этим, похитила денежные средства. Также потерпевший рассказал полицейским, что девушка приехала в Казахстан из другой страны, поэтому оперативники начали ее поиски с железнодорожного вокзала и не ошиблись. В тот же день подозреваемая была задержана.





Как оказалось, 20-летняя девушка является гражданкой Российской Федерации, в Казахстан приехала из Саратовской области в гости к своим родственникам.





Полицейские отмечают, что кражи чужого имущества являются самым распространенным видом преступления, только с начала года на территории Акмолинского региона зарегистрировано 1093 кражи, 451 из которых раскрыты, что составляет 44 %. Профилактическая работа дает положительные результаты. В текущем году в области совершено меньше преступлений данной категории в сравнении с прошлым годом - на 209 фактов, в 2016 году число краж чужого имущества составляло – 1302.