Porsche превратила Panamera в универсал









Конечно, считать автомобиль полноценным утилитарным универсалом не стоит. Объём багажного отделения тут всего на 25 литров больше, чем у стандартной «Панамеры». И даже если сложить все сиденья, разница получится минимальной — 1 390 литров у «вагона» против 1 304 литров у лифтбэка. Но машина всё же стала чуточку практичнее: увеличился проём багажной двери, а задний диван стал условно трёхместным.













Что касается моторов, то гамма тут такая же, как и у обычной «Панамеры», а именно: Panamera 4 (330 сил), Panamera 4 E-Hybrid (462 силы), Panamera 4S (440 сил), Panamera 4S Diesel (422 силы) и Panamera Turbo (550 сил). Внимательные читатели заметят, что заднеприводных машин там нет. Так и есть, все «вагоны» доступны только с полным приводом. Впрочем, не предлагается пока и самый мощный 570-сильный гибрид. Но его вполне могут добавить в линейку позже.













Все цены представители Porsche решили не раскрывать, но в базе этот автомобиль будет стоить около $100 000. Купить его можно будет уже в октябре-ноябре 2017 года.







