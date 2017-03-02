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Новости за сегодня

Минюст РК: Наркодилеры остались безнаказанными из-за пробелов в законах

 

Правоохранительные органы не смогли привлечь к уголовной ответственности распространителей психоактивных веществ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

По информации заместителя министра внутренних дел РК Рашида Жакупова, в январе 2015 года в Западно-Казахстанской области изъято вещество, содержащее в своем составе синтетический каннабиноид АВ- РINACA-CHM, весом 11 грамм, не входящий в утвержденные Списки наркотических средств и психотропных веществ.

В мае 2015 года в Алматы изъят α-пирролидиновалерофенон - аналог психотропного вещества пировалерон, весом 7 грамм, который не входит в Сводную таблицу.

В 2016 году уже зарегистрировано 7 таких фактов.

Причиной безнаказанности подозреваемых стало отсутствие четкого, исчерпывающего и утвержденного законодательным актом списка наименований аналогов наркотических средств и психотропных веществ.

При этом принятие решения об отнесении того или иного неизвестного вещества к аналогам наркотиков и психотропных веществ базировалось на судебно-экспертных исследованиях.

В связи с этим Министерство внутренних дел разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров», который позволит более эффективно реагировать на новые вызовы и привлекать к ответственности распространителей новых психоактивных веществ.

 

2 марта 2017, 15:22
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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