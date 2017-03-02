Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В аэропорту Алматы женщина пыталась улететь под чужим паспортом

2 марта 2017, 15:26

Со слов задержанной ее документы утеряны и она пыталась уехать в Узбекистан для восстановления документов.


Казахстанские пограничники пресекли попытку нарушения Государственной границы с использованием чужого документа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.

Пограничный наряд в пункте пропуска Международного аэропорта «Алматы» на рейсе сообщением «Стамбул-Алматы» задержали гражданку Узбекистана (со слов самой задержанной), которая пыталась попасть на Родину через Казахстан под чужим именем.

Со слов задержанной – с 2009 года она проживает в ОАЭ, документы утеряны, возвращается в Узбекистан для восстановления документов. Паспортный контроль женщина пыталась пройти по документам гражданки Грузии.

По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

Фото с сайта Sputnik Грузия

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...