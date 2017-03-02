В аэропорту Алматы женщина пыталась улететь под чужим паспортом
2 марта 2017, 15:26
Со слов задержанной ее документы утеряны и она пыталась уехать в Узбекистан для восстановления документов.
Казахстанские пограничники пресекли попытку нарушения Государственной границы с использованием чужого документа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.
Пограничный наряд в пункте пропуска Международного аэропорта «Алматы» на рейсе сообщением «Стамбул-Алматы» задержали гражданку Узбекистана (со слов самой задержанной), которая пыталась попасть на Родину через Казахстан под чужим именем.
Со слов задержанной – с 2009 года она проживает в ОАЭ, документы утеряны, возвращается в Узбекистан для восстановления документов. Паспортный контроль женщина пыталась пройти по документам гражданки Грузии.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.
Фото с сайта Sputnik Грузия
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