В аэропорту Алматы женщина пыталась улететь под чужим паспортом

Со слов задержанной ее документы утеряны и она пыталась уехать в Узбекистан для восстановления документов.

Казахстанские пограничники пресекли попытку нарушения Государственной границы с использованием чужого документа, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-служба ПС КНБ РК.





Пограничный наряд в пункте пропуска Международного аэропорта «Алматы» на рейсе сообщением «Стамбул-Алматы» задержали гражданку Узбекистана (со слов самой задержанной), которая пыталась попасть на Родину через Казахстан под чужим именем.





Со слов задержанной – с 2009 года она проживает в ОАЭ, документы утеряны, возвращается в Узбекистан для восстановления документов. Паспортный контроль женщина пыталась пройти по документам гражданки Грузии.





По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.



