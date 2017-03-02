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В Усть-Каменогорске убили водителя такси

2 марта 2017, 15:42

Уже задержан подозреваемый в убийстве.


Вчера утром в районе Арматурного завода местные жители обнаружили труп. По версии полиции, мужчина скончался от ножевых ранений, сообщает YK-news.kz.

По предварительным данным, трагедия разыгралась во дворе многоэтажного дома по улице Машиностроителей, 4. По одной из версий, тело погибшего обнаружили ранним утром в нескольких метрах от его автомобиля.

— По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», — прокомментировали в пресс-службе ДВД ВКО. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый — житель Усть-Каменогорска, 1996 года рождения. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз.

Фото: из социальной сети


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