В Усть-Каменогорске убили водителя такси
2 марта 2017, 15:42
Уже задержан подозреваемый в убийстве.
Вчера утром в районе Арматурного завода местные жители обнаружили труп. По версии полиции, мужчина скончался от ножевых ранений, сообщает YK-news.kz.
По предварительным данным, трагедия разыгралась во дворе многоэтажного дома по улице Машиностроителей, 4. По одной из версий, тело погибшего обнаружили ранним утром в нескольких метрах от его автомобиля.
— По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство», — прокомментировали в пресс-службе ДВД ВКО. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан подозреваемый — житель Усть-Каменогорска, 1996 года рождения. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Для выяснения всех обстоятельств случившегося назначен ряд экспертиз.
Фото: из социальной сети
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