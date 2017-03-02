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В ВКО депутата лишили полномочий за неисполнение обязанностей

2 марта 2017, 15:46

Она систематически не исполняла свои обязанности.


Депутата районного маслихата Гульнар Оспанову досрочно лишили полномочий за неисполнение должностных обязанностей в течение года, сообщает YK-news.kz.

Гульнар Оспанова была избрана депутатом районного маслихата в марте прошлого года. Однако, по данным того же маслихата, она систематически не исполняла свои обязанности. В результате ее лишили полномочий. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Александр Рукин.

Также из состава маслихатов по разным причинам выбыло еще шесть депутатов из Глубоковского, Жарминского, Зыряновского, Кокпектинского, Уланского и Шемонаихинского районов. Замену, выбывшим депутатам выберут 26 марта. С сегодняшнего дня в районах началась агитация.

Фото: Газета.ру

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