В Усть-Каменогорске мужчина вынес женщину и ребенка из горящего дома

26 февраля в Усть-Каменогорске произошел пожар, в котором погиб двухлетний ребенок. На днях выяснилось, что благодаря соседу выжили мать и ее четырехлетний сын, сообщает YK-news.kz со ссылкой на пресс-службу УЧС УК.





Напомним, трагедия произошла 26 февраля. Согласно информации УЧС, хозяйка дома с братом и его сожительницей распивали спиртное. В доме были трое детей — 14-ти, четырех и двух лет. В это время произошел пожар. Вся семья спаслась, а двухлетний ребенок, про которого забыла мать, погиб.





В ходе расследования причин пожара, специалисты УЧС выяснили, что женщину и ее четырехлетнего сына спас сосед — 52-летний Нурлыбек Шайдарманов. Первоначально мужчина не рассказал о своем поступке по причине скромности.





Пожар произошел под утро. Нурлыбека разбудила его жена и сообщила о том, что дом соседей горит. Мужчина поспешил на помощь. Он ползком пробрался в горящее жилище. Внутри Нурлыбек услышал плач ребенка. Плакал четырехлетний сын хозяйки. Сосед добрался до ребенка и вынес его на улицу. Затем снова вернулся в дом и вытащил пьяную мать мальчика. В это время огонь перекинулся на соседний дом. Нурлыбек разбудил владельцев и вызвал пожарных.





Нурлыбек Шайдарманов работает водителем, у него двое детей.



