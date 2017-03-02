Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 315,35, EURKZT_TOD = 332,43, RUBKZT_TOD = 5,4060, CNYKZT_TOМ = 45,8538, USDKZT_0_001 спрос - +12,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1908 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

- средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 315,35 тенге за доллар США при объеме торгов 134 700 тыс. долларов США;

- по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 332,43 тенге за евро при объеме торгов 400 тыс. евро;

- по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4060 тенге за рубль при объеме торгов 58 500 тыс. рублей;

- по рублю России с расчетами T+1 в тенге (RUBKZT_TOM) сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;

- средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,8538 тенге за юань, объем торгов - 400 тыс. юаней.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 315,00 тенге за доллар (+1,21 тенге), суммарный объем торгов - 200 300 тыс. USD (+46 650 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

- по USDKZT_0_001 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии спрос составил +12,0000 % годовых при отсутствии предложения;

- по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1908 % годовых при объеме торгов 981 000 тыс. USD;

- по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 26 банков.