В Караганде после скандала с кондуктором подросток попал в реанимацию

В Караганде кондуктор 145-го маршрута устроила скандал, после чего один из пассажиров был госпитализирован, сообщает NV.kz





Кондуктор заподозрила, что 16-летний студент колледжа пытается ее перехитрить, проехав зайцем. Дело в том, что подросток предъявил социальный проездной билет, который обычно показывают пенсионеры. За это женщина выгнала мальчика из автобуса на мороз. Однако студент никого не обманывал, проездной ему выдали как инвалиду: подросток страдает сахарным диабетом. От пережитого унижения студенту стало плохо. Он попал в реанимацию. Родственники потребовали наказать кондуктора.





Пока ребенок лежал в больнице, его семья провела собственное расследование. Потом отец и мать пришли в автопарк №3. Там изучили обстоятельства этого инцидента и решили отказаться от услуг кондуктора. Теперь этот кондуктор доказывает, что с ней обошлись несправедливо.





Гульнара Балтабаева 20 лет продавала карагандинцам билеты. А теперь, она осталась без работы. Кондуктор утверждает, что ее с кем-то перепутали.





"Многие водители предпочитают работать именно со мной. Знают, что я человек ответственный, чистый на руку. Да, я бываю скандальной. Но я все свои моменты знаю: могу пьяного высадить. Или могу с бабушкой поругаться, бывает. Бабушки — особая категория пассажиров, вы понимаете. Однажды мы трезвого парня, который нецензурно выражался, всем автобусом дружно высадили. Но вот детей я не трогаю. Разве можно высадить дите? Я сама была маленькая. Бывает, ребенок встанет, пирожок жует, а денег на проезд уже нет – потратил на этот самый пирожок. Что поделать? Бесплатно везу", - рассказала она.





— А когда у вас произошел последний конфликт с пассажиром?





— 7 февраля. Это я знаю из жалобы, которую мне показали в автопарке на комиссии. Устроили суд Линча! Просто козла отпущения нашли. Самого мальчика не было. Только его родители. Накануне этого разбирательства я ночь не спала: все думала, где и как я могла кого-то высадить. Но так ничего и не вспомнила. А когда на комиссии мать мальчика начала рассказывать, будто это я забрала социальный, у меня нервы сдали. Я просто сорвалась. Сказала, что такого не было. Развернулась и ушла. Я в полной прострации. Вообще ничего не понимаю. Ходила к генеральному. Он ответил, что решения комиссии отменить не может. Упрекнул меня: мол, вы столько лет работаете и срываетесь, как же вы тогда себя в автобусе ведете?





— Вы сорвались на комиссии?





— Уже после, когда мы вышли и вместе ждали автобус. Я стояла и кричала на всю остановку. У меня внутри все кипело.





Салима Смагулова – мать страдающего диабетом подростка тоже возмущена. И нисколько не сомневается: в том, что состояние ее ребенка резко ухудшилось, виновата именно Гульнара Балтабаева.



