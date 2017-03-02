В Караганде весной откроют ФОК имени Геннадия Головкина
2 марта 2017, 16:00
Средства на строительство объекта выделялись поэтапно из областного и городского бюджета.
2 марта т.г. первый заместитель акима области Асылбек Дуйсебаев посетил строящийся физкультурно—оздоровительный комплекс в г. Караганде.
В ФОКе расположены зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола, 25 метровый плавательный бассейн и зал бокса.
В ходе ознакомления со спортивными залами, Асылбек Дуйсебаев встретился с ведущими тренерами области по боксу, тяжелой атлетике, баскетболу, мини-футболу, волейболу и плаванию, которые дали разъяснения и высказали пожелания по необходимому оснащению тренировочных помещений.
По итогам посещения первый заместитель акима области дал поручения учесть все замечания и пожелания тренеров при сдаче объекта в эксплуатацию, и обеспечить соответствие всех спортивных залов и спортивного инвентаря международным стандартам и требованиям для проведения соревнований различного уровня.
Также были даны поручения по качественному и оперативному проведению строительных работ.
Напомним в сентябре прошлого года было принято решение назвать ФОК именем профессионального боксера, чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF, IBO Геннадия Головкина.
Объект реализуется согласно программе «Развитие объектов спорта» и в первую очередь, предназначен для организации физкультурно-оздоровительных занятий населения, причем все залы и секции будут работать на бесплатной основе.
Средства на строительство объекта выделялись поэтапно из областного и городского бюджета.
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса планируется весной т.г.
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