Ученые выяснили, какое животное меньше всего спит

Слоны оказались самыми "бессонными" животными на Земле. В среднем эти гиганты спят всего два часа в день, при этом их мозг не повреждается и не страдает от эффектов недосыпа, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PLOS One , передает , передает РИА Новости





"В неволе слоны спят около 4-6 часов, однако мы проследили за их сном в естественных условиях. Оказалось, что дикие слоны спят всего два часа в день, что является рекордно малым показателем для млекопитающих. Это, вероятно, связано с большими размерами их тела. Вдобавок к этому, похоже, что слоны видят сны только раз в 3-4 дня", — заявил Пол Мангер (Paul Manger) из университета Витватерсранда в Йоханнесбурге (ЮАР).





Полноценный сон, который считался до настоящего времени отличительной чертой млекопитающих и птиц, сочетает в себе разные фазы. В фазе быстрого сна человек или животное "прокручивает" в памяти события прошедшего дня, и мы видим сны. В фазе медленного сна наше тело полностью цепенеет. Недавно ученые обнаружили, что такими же особенностями сна обладают рептилии, что заставило биологов сомневаться в том, что быстрый сон является признаком более высокого интеллекта млекопитающих и птиц.





Другой интересной закономерностью, связанной со сном, является его зависимость от размеров животного. Как правило, чем меньше животное, тем больше оно спит, и наоборот. Существуют исключения из этих правил, такие как "вечно спящие" ленивцы и "вечно бодрствующие" альбатросы, однако большая часть млекопитающих и птиц подчиняется этому природному закону.





По этой причине, как рассказывает Мангер, сон слонов давно вызывал споры среди ученых. Наблюдения за ними в неволе показывали, что слоны спали неожиданно много, в несколько раз больше, чем предсказывали теоретические расчеты. Южноафриканский натуралист и его коллеги предположили, что в дикой природе этот показатель может сильно отличаться.





Чтобы проверить эту гипотезу, они совершили экспедицию на территорию одного из заповедников Ботсваны, где живут африканские слоны, нашли несколько животных и прикрепили датчики движения и приемник GPS к их шее и хоботу.





Почему хобот? Как объясняет Мангер, хобот – самая активная и "беспокойная" часть тела слона, которая постоянно движется, когда его хозяин бодрствует. Слоны могут проводить десятки минут на одном и том же месте, обдирая деревья или просто отдыхая, из-за чего периоды их сна можно точно измерить только в том случае, если следить еще и за движениями хобота.





Собрав эти датчики через несколько недель, зоологи раскрыли множество новых и интересных фактов из жизни слонов. Во-первых, оказалось, что слоны действительно спят меньше всех животных. Все изученные учеными особи спали примерно по два часа в день, нередко проводя около двух суток вообще без сна, если их недавно тревожили хищники или браконьеры.





Вдобавок, Мангер и его коллеги доказали, что слоны могут спать как стоя, так и опускаться на землю, о чем ученые долго спорили раньше, опираясь на данные наблюдений за слонами в зоопарках. Слоны засыпали в строго определенный период времени – в предрассветные часы, задолго до того, как всходило Солнце. Как считает Мангер, это связано не с циклами дня и ночи, а с влажностью и температурой воздуха и другими природными характеристиками.





По его словам, такой короткий сон и предположительное отсутствие "быстрого сна" у слонов делает их очень интересными животными для изучения. На их примере биологи смогут понять, как организму удается справляться с негативными последствиями недосыпа. Возможно, часть этих выводов поможет ученым найти корни бессонницы и понять, как можно бороться с ней.



