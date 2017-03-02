В Талдыкоргане женщина обманула на 4 млн тг двоих желающих купить квартиры

За два месяца 2017 года зарегистрировано 349 фактов мошенничеств, что на 36,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

По данным пресс-службы ДВД Алматинской области, в текущем году в регионе наблюдается значительное снижение регистрации фактов мошенничеств, передает передает Zakon.kz





«За два месяца 2017 года зарегистрировано 349 фактов мошенничеств, что на 36,7% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Некоторые из подозреваемых обвиняются в совершении серии мошенничеств, по каждому факту из которых возбуждается отдельное уголовное производство. Мошенничества можно разделить на несколько категорий, самый частый из которых связан с земельными участками», - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.





За последние два дня в полицию по фактам мошенничеств обратились 7 жителей региона, заявления которых зарегистрированы в Аксуском, Карасайском районах и г.Талдыкоргане. По каждому факту подозреваемые лица установлены и задержаны.





«Полицейскими Талдыкоргана задержана 36-летняя женщина, обманувшая двух жителей областного центра на 4 млн тенге. По показаниям потерпевших, подозреваемая обещала содействие в приобретении квартир. В Аксуском районе задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в мошенничествах, связанных с земельными участками? на общую сумму около 6 млн тенге. Сейчас задержанные проверяются по другим аналогичным фактам», - отметили в областной полиции.