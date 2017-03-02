В Кызылординской области главврач районной больницы осужден за взятку

По сообщению начальника управления прокуратуры Кызылординской области Нурлана Калиева, приговором Казалинского районного суда за получение взятки и хищение госимущества к 5 годам ограничения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, осужден главный врач центральной районной больницы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу

В суде подсудимый полностью признал факт получения им взятки в сумме 500 000 тенге за трудоустройство водителя в одно из лечебных учреждений района.

Приговор не вступил в законную силу.

Прокурор района внес протест в связи с мягкостью наказания.

В целом, в 2016 году за получение взятки были осуждены 16 должностных лиц, из них одна женщина - Куанбаева Р. (главный специалист областной ревизионной комиссии) за получение взятки в сумме 700 тыс. тенге, остальные мужчины, пятеро осужденных отбывают наказания в тюрмах, к 10-ым назначены штрафы на общую сумму более 81 млн. тенге, еще 1-му ограничение свободы.