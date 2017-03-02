Задержание врача в Костанае может быть связано с громким убийством Рашиды Сандыбаевой
2 марта 2017, 16:12
После проведения с задержанной необходимых процессуальных действий, будет известно, причастна ли она к убийству главврача Костанайского облпсихдиспансера.
Заведующая отделением Костанайского областного психиатрического диспансера Зауреш Изалдина 2 марта задержана сотрудниками полиции на рабочем месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Задержание происходило на глазах у многочисленных свидетелей - сотрудников клиники. Очевидцы событий сообщают, что Изалдину увезли из больницы в наручниках.
Корреспондент «Казинформа» отправил запрос о причинах задержания Изалдиной в пресс-службу ДВД Костанайской области, в частности, не связано ли оно с убийством председателя Костанайской областной судебной медэкспертизы Рашиды Сандыбаевой, совершенным 20 февраля.
Сотрудник пресс-службы не стал ничего подтверждать либо опровергать, но дал понять, что ответ на запрос будет дан после проведения с задержанной необходимых процессуальных действий, в том числе очных ставок.
Напомним, 1 марта стало известно об аресте нескольких подозреваемых в совершении убийства Сандыбаевой. «Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства бывшего главврача Костанайского областного психиатрического диспансера. По делу задержаны трое подозреваемых арестованы. Они дают признательные показания»,- сообщили в ДВД Костанайской области.
Тем временем в соцсетях пользователи, называющие себя коллегами Сандыбаевой и Изалдиной, сообщают о твердой уверенности, что Изалдина может стать одной из подозреваемых в деле о заказном убийстве Сандыбаевой.
Зауреш Изалдина - завотделением №4 Костанайского облпсихдиспансера. Ей 45 лет, она врач психиатр-нарколог высшей категории. У нее двое детей. Рашида Сандыбаева долгое время работала главврачом Костанайского облпсихдиспансера.
Фото с сайта inform.kz
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