Задержание врача в Костанае может быть связано с громким убийством Рашиды Сандыбаевой

После проведения с задержанной необходимых процессуальных действий, будет известно, причастна ли она к убийству главврача Костанайского облпсихдиспансера.

Заведующая отделением Костанайского областного психиатрического диспансера Зауреш Изалдина 2 марта задержана сотрудниками полиции на рабочем месте , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





Задержание происходило на глазах у многочисленных свидетелей - сотрудников клиники. Очевидцы событий сообщают, что Изалдину увезли из больницы в наручниках.





Корреспондент «Казинформа» отправил запрос о причинах задержания Изалдиной в пресс-службу ДВД Костанайской области, в частности, не связано ли оно с убийством председателя Костанайской областной судебной медэкспертизы Рашиды Сандыбаевой, совершенным 20 февраля.





Сотрудник пресс-службы не стал ничего подтверждать либо опровергать, но дал понять, что ответ на запрос будет дан после проведения с задержанной необходимых процессуальных действий, в том числе очных ставок.

Напомним , 1 марта стало известно об аресте нескольких подозреваемых в совершении убийства Сандыбаевой. «Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства бывшего главврача Костанайского областного психиатрического диспансера. По делу задержаны трое подозреваемых арестованы. Они дают признательные показания»,- сообщили в ДВД Костанайской области.





Тем временем в соцсетях пользователи, называющие себя коллегами Сандыбаевой и Изалдиной, сообщают о твердой уверенности, что Изалдина может стать одной из подозреваемых в деле о заказном убийстве Сандыбаевой.





Зауреш Изалдина - завотделением №4 Костанайского облпсихдиспансера. Ей 45 лет, она врач психиатр-нарколог высшей категории. У нее двое детей. Рашида Сандыбаева долгое время работала главврачом Костанайского облпсихдиспансера.



