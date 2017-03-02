Боксер Жакиянов встретился со спортивной молодежью Петропавловска

2 марта 2017, 16:18

Североказахстанские спортсмены пожелали Жакиянову новых побед, а он, в свою очередь, верить в свои силы.


В Петропавловске во Дворце спорта имени Александра Винокурова чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов провел встречу со спортивной молодежью родного города. Помимо Жакиянова на встречу пришли легкоатлетка Екатерина Эктова и гиревик Виктор Сайко, сообщает Профи Бокс Казахстана.

В рамках события юные спортсмены успели сфотографироваться с чемпионом и получить ответы на все свои вопросы. Жанат рассказал им о том, как бороть свою лень и идти на тренировку, о своей профессиональной карьере, о чемпионском бое с Роуши Уорреном, а также смотивировал ребят на новые победы в спорте.

В завершение встречи североказахстанские спортсмены пожелали Жакиянову новых побед, а он, в свою очередь, верить в свои силы.



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