Боксер Жакиянов встретился со спортивной молодежью Петропавловска

Североказахстанские спортсмены пожелали Жакиянову новых побед, а он, в свою очередь, верить в свои силы.

В Петропавловске во Дворце спорта имени Александра Винокурова чемпион мира по версиям WBA (Super) и IBO в легчайшем весе казахстанец Жанат Жакиянов провел встречу со спортивной молодежью родного города . Помимо Жакиянова на встречу пришли легкоатлетка Екатерина Эктова и гиревик Виктор Сайко, сообщает . Помимо Жакиянова на встречу пришли легкоатлетка Екатерина Эктова и гиревик Виктор Сайко, сообщает Профи Бокс Казахстана





В рамках события юные спортсмены успели сфотографироваться с чемпионом и получить ответы на все свои вопросы. Жанат рассказал им о том, как бороть свою лень и идти на тренировку, о своей профессиональной карьере, о чемпионском бое с Роуши Уорреном, а также смотивировал ребят на новые победы в спорте.





В завершение встречи североказахстанские спортсмены пожелали Жакиянову новых побед, а он, в свою очередь, верить в свои силы.







