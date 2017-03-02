Менеджер Елеусинова и Дычко предрекает им пояса чемпионов Мира

Менеджер казахстанских боксеров Данияра и Даурена Елеусиновых, а также Ивана Дычко Зия Алиев ответил на пару вопросов Sports.kz





— Зия, как Вы считаете, Дычко или кто-то из братьев Елеусиновых сможет принять участие в вечере профессионального бокса, который планируется провести в июне в Астане в рамках EXPO?

— Точно сложно сказать, но помню, что была такая идея, и мы обсуждали ее. Сейчас мы целиком и полностью заняты переездом казахстанцев во Флориду.





— На Ваш взгляд специалиста — с чем связаны последние успехи казахстанских боксеров в профи? Можно ли ждать, что в ближайшее время кто-то из казахстанцев повторит успехи Геннадия Головкина и Жаната Жакиянова и станет чемпионом Мира среди профессионалов по одной из ведущих версий? Если — да, то кто?

— Казахстанские боксеры очень трудолюбивые, очень целеустремленные, талантливые. Я уверен что и Данияр, и Даурен, и Иван Дычко точно пройдут чемпионский путь и будут чемпионами — и не в одной версии.







