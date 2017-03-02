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Новости за сегодня

Бензин вновь подорожал на заправках Казахстана

 

В Казахстане выросла цена на бензин, передает МИА Казинформ.

Так, к примеру, самый ходовой бензин марки АИ-92 подорожал на автозаправках Sinooil: со 140 до 143 тенге за литр. Бензин марок АИ-95 и АИ-96 реализуется по 155 тенге, ранее цена топлива составляла 152 тенге за литр.

Также выросла цена «на горючку» на АЗС Helios: литр бензина АИ-92 теперь стоит 143 тенге. Цена на АИ-95 выросла до 154 тенге за литр, а, к примеру, АИ-95 «Prime» здесь продается по 165 тенге за литр, АИ-98 - по 164 тенге за литр.

Напомним, что последнее подорожание бензина было зафиксировано в целом по стране в середине февраля. В начале сентября 2015 года в Казахстане отказались от госрегулирования стоимости бензина АИ-92 и АИ-93.

В соответствии с Законом РК госрегулирование цен распространяется только на розничную реализацию бензина Аи-80. При этом, на регулируемые ранее бензин Аи-92 (госрегулирование отменено с сентября 2015 г.) и дизельное топливо (госрегулирование отменено с августа 2016 г.) цены устанавливаются розничными реализаторами самостоятельно.

Ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев обещал после модернизации трех заводов снижение цен на бензин, однако не в два раза ниже, чем ее стоимость в России. Ожидается, что в первом полугодии 2018 года завершится модернизация Шымкентского НПЗ, во второй половине 2017 года - Атырауского и Павлодарского. Министр пообещал лично проследить за процессом.

 

2 марта 2017, 16:17
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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