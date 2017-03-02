Об особенностях отбывания наказания женщинами рассказали в Астане

На Первой Региональной встрече в Астане представительство Международной тюремной реформы в Центральной Азии презентовало проект по улучшению доступа уязвимых категорий осужденных к правосудию, сообщает Zakon.kz.

К уязвимым категориям относятся не только люди с ограниченными возможностями, пожилые, больные, приговоренные к смертной казни, но и женщины. Несмотря на равенство, провозглашенное международным и национальным законодательством, имеются некоторые особенности отбывания наказания женщинами.

В Казахстане шесть женских колоний. Пять из них - с общим режимом содержания - расположены в Алматы, Караганде, ВКО, Атырау и Петропавловске. А шестая - колония максимальной безопасности со строгим режимом содержания - в Шымкенте. В них в общей сложности содержатся 2186 осужденных женщин. Тюрьма - место исправления человека, но может ли уголовно-исполнительная система обеспечить соблюдение этих прав?

Как отметила в своем выступлении председатель Общественной наблюдательной комиссии Южно-Казахстанской области Райхан Хобдаберегенова, все колонии, учитывая время постройки, не соответствуют международным стандартам.

- Взять, к примеру, женскую колонию в Шымкенте, - говорит она. - Эта колония камерного типа, здесь 36 камер, 6 отрядов, 3 локальных участка. На сегодня женщин в женской колонии 204 при лимите 230. Из них работой обеспечены 85. Эта колония была построена в начале 20 века и в ней когда-то располагались голощекинские конюшни. С 1967 года это следственный изолятор, с 2009 - женская колония общего режима и с 2012 - колония максимальной безопасности со строгим режимом.

По правилам ООН, женщины-заключенные должны размещаться в тюрьмах, находящихся как можно ближе к дому, либо к месту социальной реабилитации с учетом их родительских обязанностей и индивидуальных предпочтений женщины и доступности надлежащих программ и услуг. Но, по словам Райхан Хобдаберегеновой, в колонии в Шымкенте отбывают наказание женщины из Атырау, Актобе, Караганды, Алматы и других регионов Казахстана. Отдаленность от родственников и семьи и невозможность иметь свидания с ними не способствует осужденным женщинам повысить психолого-социальную характеристику. Так как сроки большие, у некоторых по 7-8 судимостей, от многих из них отказываются родственники и, выходя на свободу и учитывая теплые климатические условия, большинство женщин остаются в реабилитационном центре. Может, имеет смысл открыть реабилитационный центр для женщин, задалась вопросом спикер.

Серьезной проблемой в женских колониях является отсутствие помещений для соблюдения гигиенических потребностей, в камерах нет теплой воды, есть только умывальник и туалет. Также существует проблема с осужденными женщинами с ограниченными возможностями, которые нуждаются в колясках и туалетах-стульчиках. В колонии женской нет пандуса. Раз исправительные учреждения государственное, то и государство должно создавать хотя бы элементарные условия для отбывания срока в более или менее комфортных условиях содержания, считает эксперт.

Комитет ООН по правам человека выразил озабоченность практикой, позволяющей тюремному персоналу мужского пола иметь доступ к местам заключения женщин, что приводит к серьезным обвинениям в сексуальных домогательствах и насилии и к нарушению неприкосновенности частной жизни осужденных.

- Международные стандарты устанавливают, что заботу о находящихся в заключении женщинах, и надзор за ними следует возлагать только на сотрудников женского пола, - констатирует председатель ОНК. - Сотрудники мужского пола допускаются в женское отделение только в сопровождении сотрудников женского пола. Несоблюдение этих правил может привести к негативным последствиям. Все помнят о деле по изнасилованию сотрудником СИЗО гражданки Слекишиной. А в тюремном персонале шымкентской женской колонии из 132 сотрудников только 40 являются женщинами, то есть мужчин-сотрудников больше в три раза.

Одной из уязвимых категорий среди осужденных женщин являются больные женщины. Как заявила эксперт, суды отказывают тяжелобольным раком и другими серьезными заболеваниями женщинам и лишают их права провести последние дни с родными и умереть дома. «Решение этой проблемы, возможно, уменьшило бы индекс тюремного населения и сэкономило бы средства на лечение и погребение».

Другим нерешенным вопросом, считает она, является отсутствие в Казахстане специализированных больниц-тюрем для психически больных женщин, как это предусмотрено для мужчин.

По мнению Райхан Хобдаберегеновой, для улучшения ситуации с правами человека в пенитенциарной системе могут повлиять, во-первых, передача УИС в гражданское ведомство, то есть демилитаризация этого ведомства. Во-вторых, строительство в ближайшее время исправительных учреждений, соответствующих международным стандартам. В-третьих, неукоснительное соблюдение национального и международного законодательства.

Торгын Нурсеитова