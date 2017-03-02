Пожилой американец отметил 90-летие 24 подтягиваниями

Многие отметили, что, будучи намного моложе, такими результатами они похвастаться не могут.

Пожилой мужчина из Флориды по имени Верн отпраздновал 90-летие походом в спортзал и 24 подтягиваниями. Сын Верна снял его на видео и выложил на YouTube , пишет , пишет РИА Новости





"Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя", — пишет автор видео.





В комментариях Верна похвалили, многие отметили, что, будучи намного моложе, такими результатами они похвастаться не могут.





"Это потрясающе, даже несмотря на неполную амплитуду движений. Готов поспорить, большинство тех, кому 70 с чем-то, не могут сделать и пяти раз", — пишет пользователь Джонни Фриз.





"Этот старик сейчас приложил больше усилий, чем половина населения США", — пишет TankTheFeels Please.





"90-летний мужчина меня превзошел. Внутри я, впрочем, счастлив. Возможно, потому что я очень уважаю таких, как он", — пишет Vin Huxley.







