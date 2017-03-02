Bentley сделал Bentayga еще роскошнее
2 марта 2017, 16:36
Она была подготовлена в подразделении Mulliner, которое специализируется на индивидуальных заказах.
Компания Bentley представила особо роскошную версию своего внедорожника Bentayga. Она была подготовлена в подразделении Mulliner, которое специализируется на индивидуальных заказах.
Bentley Bentayga Mulliner получил опциональную двухцветную окраску кузова, 22-дюймовые семиспицевые колесные диски с вращающимися вставками в центральных колпачках, полированные хромированные нижние решетки бампера и уникальную эмблему. В салоне передние и задние кресла обиты кожей разных цветов, в заднюю часть центральной консоли встроен охладитель бутылок с отсеком для льда, подсветкой и бокалами Cumbria Crystal. Интерьер отделан по периметру шпоном Ombré Burr Walnut, на порогах имеются накладки с подсветкой. Функция MyMood позволяет выбирать из 15 оттенков атмосферной подсветки и точечно регулировать ее яркость в отдельных зонах.
В оснащение Bentayga Mulliner вошли 1950-ваттная акустика Naim for Bentley Audio с 20 динамиками и технология активного подавления кренов Bentley Dynamic Ride, питающаяся от дополнительной 48-вольтной системы. Опционально доступны: набор для пикника, включающий переносной холодильник, посуду и столовые приборы, и механические часы от Breitling с золотым покрытием корпуса и бриллиантами на циферблате.
Bentley будет продавать Bentayga Mulliner только с 6,0-литровым бензиновым двигателем W12, хотя для «обычного» кроссовера доступен и 4,0-литровый турбодизель V8 от соплатформенного Audi SQ7. Первый автомобиль из ограниченного тиража особо роскошных внедорожников покажут на автосалоне в Женеве. Его отличительной особенностью является передняя панель, украшенная инкрустацией ручной работы с изображением горного массива Монте-Роза.
Текст: Александр Орехов
Фото: Bentley
Via cartimes
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