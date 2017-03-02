Путин наградил Токаева орденом Почета

Токаев награжден за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана.

Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награжден орденом Почета за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана, передает корреспондент передает корреспондент МИА «Казинформ»





«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича - председателя Сената Парламента Республики Казахстан»,- говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.





Этим же указом орденом Дружбы награжден первый заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Марат Шайхутдинов. За заслуги в области культуры и искусства, большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов Российской Федерации и Республики Казахстан медалью Пушкина награждена главный концертмейстер оперной труппы некоммерческого общества «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» Елена Сахно.





Медет Ахметов