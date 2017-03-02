Путин наградил Токаева орденом Почета
2 марта 2017, 16:41
Токаев награжден за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана.
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награжден орденом Почета за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича - председателя Сената Парламента Республики Казахстан»,- говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом орденом Дружбы награжден первый заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Марат Шайхутдинов. За заслуги в области культуры и искусства, большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов Российской Федерации и Республики Казахстан медалью Пушкина награждена главный концертмейстер оперной труппы некоммерческого общества «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» Елена Сахно.
Медет Ахметов
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4846947-5455dd5b317c206e02cb4d1190ce85c0
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...