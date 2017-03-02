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Путин наградил Токаева орденом Почета

2 марта 2017, 16:41

Токаев награжден за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана.


Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев указом Президента Российской Федерации Владимира Путина награжден орденом Почета за вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Республики Казахстан наградить орденом Почета Токаева Касым-Жомарта Кемелевича - председателя Сената Парламента Республики Казахстан»,- говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же указом орденом Дружбы награжден первый заместитель секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан Марат Шайхутдинов. За заслуги в области культуры и искусства, большой вклад в сближение и взаимообогащение культур народов Российской Федерации и Республики Казахстан медалью Пушкина награждена главный концертмейстер оперной труппы некоммерческого общества «Государственный театр оперы и балета «Астана Опера» Елена Сахно.

Медет Ахметов
Фото с сайта inform.kz

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