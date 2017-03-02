Отбор по новой системе оценки

Анвар Сабиров,

руководитель аппарата Высшего Судебного Совета РК

С прошлого года в рамках реализации 17-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» начал действовать новый порядок отбора на вакантные должности судей. Анализируя первые итоги работы, можно сказать, что новые институты оценки кандидатов успешно применяются на практике и показали свою эффективность.

Во-первых, ужесточены требования к стажу кандидатов в судьи. Во-вторых, по конкурсу отбираются не только судьи районных и областных судов, но и председатели районных судов и судьи Верховного Суда. В-третьих, в отборе судей обязательно участвуют общественность и судейское сообщество.

Если остановиться на практике применения новелл, то в 2016 году Высшим Судебным Советом было объявлено три конкурса на занятие 359 судейских должностей.

С момента объявления конкурса у кандидата есть один месяц, чтобы собрать необходимые документы и представить их в Высший Судебный Совет. Речь идет о документах, которые необходимы для подтверждения значимой для отбора судей информации. Это трудовая книжка, диплом о получении высшего юридического образования, справка о состоянии здоровья, характеристика, а для действующих судей показатели по отправлению правосудия.

По окончании срока приема документов все материалы проверяются на предмет полноты и соответствия кандидата предъявляемым требованиям. В качестве примера можно сказать, что всего для участия в трех конкурсах подали документы 1215 человек, из которых 268 не были допущены.

В большинстве случаев материалы возвращаются по причине отсутствия у кандидата необходимого стажа. Для судей районного суда он составляет десять лет юридического стажа или пять лет работы, тесно связанной с судопроизводством (секретарь судебного заседания, прокурор, адвокат).

Остальные кандидаты переходят к следующему этапу оценке общественностью и судейским сообществом по месту жительства.

Для оценки будущих судей общественностью в каждом регионе созданы советы по взаимодействию с судами, в которые входят авторитетные представители местной общественности, профсоюзов, ветераны.

Главная задача советов по взаимодействию с судами оценка морально-нравственных качеств кандидатов в судьи. Кроме того, будущих судей оценивает судейское сообщество. Такая оценка проводится на пленарных заседаниях областных судов, где проверяются профессиональные качества претендентов в судьи.

В 2016 году и в начале 2017 года такую оценку прошли все кандидаты, допущенные к конкурсу. При этом новые институты не являются формальными, а всесторонне рассматривают кандидатов, после чего представляют свою оценку в Высший Судебный Совет. И не всегда эта оценка положительная. Так, за три конкурса отрицательная оценка советов по взаимодействию с судами была дана 78 кандидатам, пленарными заседаниями областных судов 103 кандидатам.

Что касается значения оценки для Высшего Судебного Совета, то в соответствии с законом она носит рекомендательный характер. Мы обобщили работу советов по взаимодействию с судами и пленарных заседаний областных судов и пришли к выводу, что их решения носят объективный характер и подтверждаются конкретными фактами.

После прохождения всех этапов кандидаты в судьи рассматриваются на заседании Высшего Судебного Совета. При этом в ходе каждого конкурса члены Высшего Судебного Совета выезжают в регионы, где лично проводят беседы с кандидатами, выявляют уровень их знаний и профессиональные качества.

То есть при отборе учитываются как документально подтвержденные данные, такие как опыт работы кандидатов в судьи, успешность прохождения каждого из этапов отбора, так и информация, полученная в ходе личных бесед претендентов с членами Высшего Судебного Совета.

Если же на каком-то из этапов выявляются причины, препятствующие назначению на должность судьи, то такие кандидаты не получают рекомендации на назначение.

В частности, по итогам трех конкурсов 29 вакансий судей местных судов и председателей районных судов были признаны несостоявшимися по причине отсутствия достойных кандидатов.

Стоит отметить, что даже после получения рекомендации Высшего Судебного Совета на занятие вакантной должности судьи для лиц, которые рекомендуются судьями впервые, процедура отбора не заканчивается. В отношении таких кандидатов проводятся специальные проверочные мероприятия, и при выявлении обстоятельств, не совместимых с работой судьи, такие кандидаты не могут быть назначены судьями.

Если в ходе проверки не обнаружено каких-либо сведений, препятствующих работе судьи, то претендент назначается судьей. Но на этом отбор не заканчивается. Наоборот, теперь молодой судья должен приложить все усилия, чтобы показать свою профессиональную состоятельность на практике.

В соответствии со ст. 30-1 Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» по результатам одного года работы в отношении судьи проводится оценка профессиональной деятельности. Результаты работы судьи по истечении годичного срока рассматриваются на заседании Квалификационной комиссии Судебного жюри и по представлению председателя Верховного Суда вносятся на утверждение Высшим Судебным Советом. Это один из новых механизмов повышения профессионального уровня судейского корпуса.

В ходе оценки проверяется качество отправления правосудия и соблюдение судейской этики. Такую оценку в этом году будут проходить лица, впервые назначенные судьями в 2016 году, а это больше 150 человек.

Помимо более высоких требований к стажу юридическому и судейскому, кандидаты на вышестоящие судейские должности при участии в конкурсе должны пройти еще несколько стадий.

Во-первых, получить заключение Квалификационной комиссии Судебного жюри. Это документ, в котором Судебное жюри высказывает свое мнение о наличии у претендента профессиональных навыков для работы в вышестоящем суде или председателем суда.

Всего в прошлом году проверку в Судебном жюри прошли 356 кандидатов, из которых 58 претендентам было отказано в даче положительного заключения. То есть Судебное жюри посчитало, что такие кандидаты еще не готовы продвигаться по карьерной лестнице.

Как и в случае с оценкой общественности, заключение Судебного жюри носит для Совета рекомендательный характер, но Высший Судебный Совет внимательно его изучает и учитывает при отборе судей.

Во-вторых, каждый кандидат на повышение должен получить поручительство от двух судей вышестоящих судов и одного судьи в отставке. В прошлом году 389 кандидатов получили такие поручительства.

Таким образом, процедура отбора судей является многоступенчатой. Это сделано для предотвращения назначения судьями случайных лиц. Все эти меры направлены на обеспечение формирования в стране высокопрофессионального судейского корпуса, что непосредственно влияет на качество правосудия и доверие к судебной системе. После проведения оценки впервые назначенных судей, проработавших в должности один год, мы обязательно сообщим о ее итогах.

В дальнейшей своей работе Высший Судебный Совет сосредоточится на обеспечении реализации поручений Главы государства по вопросам совершенствования судебной системы, данных на VII Съезде судей РК и озвученных в Послании народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».