Сенаторы обсудили поправки в Экологический кодекс
2 марта 2017, 16:45
Законопроект передан на рассмотрение Палаты.
На расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената рассмотрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Сената.
Законопроект направлен на совершенствование экологического законодательства и устранение правовых пробелов, выявленных в процессе его правоприменительной практики.
Документом исключается норма о необходимости проведения общественных слушаний по проектной документации по объектам, не оказывающих значительного воздействия на окружающую среду. Изменяются сроки введения в действие норм Экологического кодекса, запрещающих приём и захоронение твердых бытовых отходов на полигонах без их предварительной переработки. Уточняется компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в части разработки и утверждения перечня удельных коэффициентов парниковых газов. Изменения также затронут нормы по регулированию сброса сточных вод в естественные и искусственные водные объекты.
Законопроект передан на рассмотрение Палаты.
Фото: пресс-служба Сената
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