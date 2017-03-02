Ко Дню благодарности КАЗГЮУ провел ряд благотворительных акций

Сотрудники и студенты юридического вуза вручили продуктовые наборы жителям пригородных районов Астаны, входящих в категорию социально-уязвимых слоев населения.

По официальным данным акимата г. Астаны на сегодняшний день в регионе проживают около 130 многодетных семей из социально-уязвимой категории населения. За весь период благотворительной акции «Творим добро с КАЗГЮУ», стартовавшей в начале февраля текущего года, всего около 40 многодетных семей из Ондирис, Лесозавода, Коктала, Ильинки смогли получить продуктовую и иную помощь на средства, собранные добровольцами из числа активистов и студенческих организаций КАЗГЮУ.

Также сегодня, 1 марта, КАЗГЮУ в рамках реализации социального проекта «Профессия от КАЗГЮУ» началось обучение специалистов по нескольким направлениям: кассир-бухгалтер, делопроизводство, компьютерная грамотность, мастер для салона красоты, швейное дело. Обучающие краткосрочные курсы для представителей социально-уязвимых категорий населения - малообеспеченных семей, безработных, сирот и людей с ограниченными возможностями проводятся в рамках празднования Дня благодарности в Казахстане и годовщины Корпоративного Фонда «Эндаумент КАЗГЮУ».

Как отметила Надежда Коробко, заместитель Председателя Правления КАЗГЮУ, привитие профессиональных навыков станет хорошей мотивацией и уникальной возможностью для людей, в том числе состоящих на учете в Центре занятости населения при акимате г.Астаны, улучшить жизненные условия, а в перспективе позволит им адаптирововаться в конкурентной профессиональной среде.

Кроме того, 14 марта, в крупных торговых центрах Астаны стартует «День консультаций от КАЗГЮУ», организованный Юридической клиникой - оказание сотрудниками вуза бесплатной консультационной поддержки населению по нормам действующего законодательства.

Динара Архарова, Астана