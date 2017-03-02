В Комитете Сената обсудили поправки в Экологический кодекс

На расширенном заседании Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената рассмотрен в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Экологический кодекс Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Сената.

Законопроект направлен на совершенствование экологического законодательства и устранение правовых пробелов, выявленных в процессе его правоприменительной практики.

Документом исключается норма о необходимости проведения общественных слушаний по проектной документации по объектам, не оказывающих значительного воздействия на окружающую среду. Изменяются сроки введения в действие норм Экологического кодекса, запрещающих приём и захоронение твердых бытовых отходов на полигонах без их предварительной переработки. Уточняется компетенция уполномоченного органа в области охраны окружающей среды в части разработки и утверждения перечня удельных коэффициентов парниковых газов. Изменения также затронут нормы по регулированию сброса сточных вод в естественные и искусственные водные объекты.

Законопроект передан на рассмотрение Палаты.