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В Китае строительный кран повалило ураганным ветром

2 марта 2017, 17:00

Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.


В Сеть попало видео падения в Китае строительного крана, который был повален ураганным ветром, пишет Вести.ру со ссылкой на издание Weibo.

Инцидент произошел во второй половине дня 1 марта в ходе строительства гостиницы в городе Фунин провинции Цзянсу. На сделанной очевидцем видеозаписи видно, как кран на стройплощадке под воздействием порывов в ветра медленно заваливается на бок и падает на проезжую часть. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

За последние дни в провинции Цзянсу в результате шквалистых ветров погибло 5 человек, 33 были ранены. Общий ущерб от стихии составил 11,7 миллионов юаней (1,7 миллиона долларов), информирует NetEase.


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