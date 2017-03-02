В Китае строительный кран повалило ураганным ветром

Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.

В Сеть попало видео падения в Китае строительного крана, который был повален ураганным ветром , пишет , пишет Вести.ру со ссылкой на издание Weibo.





Инцидент произошел во второй половине дня 1 марта в ходе строительства гостиницы в городе Фунин провинции Цзянсу. На сделанной очевидцем видеозаписи видно, как кран на стройплощадке под воздействием порывов в ветра медленно заваливается на бок и падает на проезжую часть. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.





За последние дни в провинции Цзянсу в результате шквалистых ветров погибло 5 человек, 33 были ранены. Общий ущерб от стихии составил 11,7 миллионов юаней (1,7 миллиона долларов), информирует NetEase.