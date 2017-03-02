В Китае строительный кран повалило ураганным ветром
2 марта 2017, 17:00
Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
В Сеть попало видео падения в Китае строительного крана, который был повален ураганным ветром, пишет Вести.ру со ссылкой на издание Weibo.
Инцидент произошел во второй половине дня 1 марта в ходе строительства гостиницы в городе Фунин провинции Цзянсу. На сделанной очевидцем видеозаписи видно, как кран на стройплощадке под воздействием порывов в ветра медленно заваливается на бок и падает на проезжую часть. Сведений о пострадавших в результате происшествия не поступало.
За последние дни в провинции Цзянсу в результате шквалистых ветров погибло 5 человек, 33 были ранены. Общий ущерб от стихии составил 11,7 миллионов юаней (1,7 миллиона долларов), информирует NetEase.
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