К 15 годам приговорен убийца своей беременной жены в ЮКО

В Шымкенте присяжные вынесли приговор 28-летнему мужчине, который убил и сжёг свою жену, а затем заявил о её исчезновении,





Талгат Удербаев обвинялся в том, что убил мать своих троих детей, а потом сжёг её тело. По желанию обвиняемого , его судьбу решали присяжные заседатели.





В момент оглашения приговора 27-летний Талгат Удербаев не поднимал головы и не отводил глаз от фотографии троих детей, которую всё время сжимал в руке. Приговор он выслушал в этом же положении.





Удербаев был признан виновным по ст. 99 ч.2 п.4, ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.





Напомним, 27-летняя Нурипа Курбанова пропала без вести в первых числах августа. Об исчезновении молодой женщины, находящейся в положении, в полицию сообщил ее супруг. По словам мужчины, 10 августа жена, как обычно, отправились за новым товаром в Шымкент, но назад не вернулась. 16 августа в департаменте внутренних дел Южно-Казахстанской области сообщили о том, что Нурипа Курбанова была убита, и что в совершении преступления признался ее муж. «Подозреваемый дал признательные показания, сообщив, что убил супругу во время очередной ссоры», - сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области. Спустя сутки обгоревшие останки молодой женщины были обнаружены в реке Келес у поселка Жаскешу.



