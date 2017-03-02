Величина прожиточного минимума в феврале 2017 года составила 22 219 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,6%, фруктов и овощей - 10%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 22 219 17 921 28059 21 502 26 414 20 970 20 801 Продовольственные товары 13 331 10 753 16 836 12 901 15 848 12 582 12 480 Непродовольственные товары и платные услуги 8 888 7 168 11 223 8 601 10 566 8 388 8 321

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.