 
Облачно
-5°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 20%

Влажность: 84%

Давление: 742 мм рт. ст.

Ветер: юго-западный, 6.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

317.50

2 марта 

Курс НБРК

313.79

-

АЛМАТЫ

Покупка

316.30

Продажа

317.50

АСТАНА

Покупка

316.70

Продажа

317.20

Подробнее
333.50

2 марта 

Курс НБРК

330.67

-

АЛМАТЫ

Покупка

332.00

Продажа

333.50

АСТАНА

Покупка

332.00

Продажа

334.00

Подробнее
Новости за сегодня

Величина прожиточного минимума в феврале 2017 года составила 22 219 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,6%, фруктов и овощей - 10%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.

 

тенге

 

В среднем

на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше 18 лет

Пенсионеры

и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного минимума

22 219

17 921

28059

21 502

26 414

20 970

20 801

Продовольственные товары

13 331

10 753

16 836

12 901

15 848

12 582

12 480

Непродовольственные товары и платные услуги

8 888

7 168

11 223

8 601

10 566

8 388

8 321

 

r02-03-2017-1

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

2 марта 2017, 17:06
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код