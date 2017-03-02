Величина прожиточного минимума в феврале 2017 года составила 22 219 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в феврале 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 1,8%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,2%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,6%, фруктов и овощей - 10%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,6%, сахара, чая и специй - 2,6%.
|
тенге
|
|
В среднем
на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше 18 лет
|
Пенсионеры
и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного минимума
|
22 219
|
17 921
|
28059
|
21 502
|
26 414
|
20 970
|
20 801
|
Продовольственные товары
|
13 331
|
10 753
|
16 836
|
12 901
|
15 848
|
12 582
|
12 480
|
Непродовольственные товары и платные услуги
|
8 888
|
7 168
|
11 223
|
8 601
|
10 566
|
8 388
|
8 321
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
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