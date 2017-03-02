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Hyundai привезет в Женеву новый водородный концепт

2 марта 2017, 17:11

KIA планирует до конца 2021 года вывести на рынок собственный водородомобиль.


На международном автосалоне в Женеве, который откроется для СМИ 7 марта, компания Hyundai представит две новинки. Помимо универсала i30, уже рассекреченного онлайн, корейский автопроизводитель продемонстрирует концепт-кар на топливных элементах.

Никакие подробности о новом водородном автомобиле пока не раскрываются. При этом мы уже давно знаем, что Hyundai готовит преемника для кроссовера ix35 Fuel Cell. Известно, что он будет построен на новой архитектуре и станет легче своего предшественника, сохранив примерно те же габариты. Корейцы рассчитывают продать не менее 10-15 тысяч экземпляров новой модели.

В прошлом месяце стало известно, что «родственная» Hyundai компания KIA планирует до конца 2021 года вывести на рынок собственный водородомобиль.

Текст: Александр Орехов
Фото: Hyundai

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